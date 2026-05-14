SNIMKA JE HIT

Viralni trenutak s Eurosonga: Pogledajte što se stvarno dogodilo tijekom nastupa finske predstavnice

Viralni trenutak s Eurosonga: Pogledajte što se stvarno dogodilo tijekom nastupa finske predstavnice
Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Mnogi su Lindu prozvali pravom „kraljicom Eurosonga“, a gledatelji su isticali kako tijekom televizijskog prijenosa nisu imali pojma što se zapravo odvijalo iza kamera.

14.5.2026.
19:09
Hot.hr
Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nakon nastupa u prvom polufinalu Eurosonga finska predstavnica, violinistica Linda Lampenius (56) postala je prava senzacija na društvenim mrežama. Iako je publiku već osvojila moćnim nastupom i energijom na pozornici, pažnju javnosti posebno je privukao detalj koji televizijske kamere nisu zabilježile.

Naime, Linda ove godine predstavlja Finsku zajedno s pjevačem Peteom Parkkonenom, a njihova pjesma „Liekinheitin“ (Bacač plamena) mjesecima se nalazi pri samom vrhu eurovizijskih kladionica.

Zbog toga prolazak u veliko finale za mnoge nije predstavljao iznenađenje, no ono što se događalo tijekom nastupa iza kulisa sada je izazvalo novu lavinu reakcija.

Detalj koji gledatelji nisu mogli vidjeti u prijenosu

Na društvenim mrežama posljednjih dana kruže snimke iz dvorane u Beču koje otkrivaju trenutke skrivene od televizijske publike. Naime, violinistica tijekom nastupa morala je u svega nekoliko sekundi prijeći s jednog kraja pozornice na drugi – i to u visokim potpeticama te dugoj elegantnoj haljini.

@iwatcheurovision I could never Linda you are a diva especially IN HEELS #liekinheitin #finland #lindalampenius #peteparkkonen #eurovision ♬ original sound - I watch esc

U viralnom videu vidi se član produkcije kako leži ispod dijela scenografije, spreman za brzu reakciju. Čim je Linda krenula prema drugom dijelu pozornice, muškarac joj je hitro pridržao dugački šlep haljine i potrčao iza nje kako se ne bi spotaknula ili izgubila ritam nastupa.

Doslovno uskočila na stolicu i nastavila svirati

Unatoč zahtjevnoj koreografiji i vremenskom pritisku, Lampenius je bez oklijevanja doslovno uskočila na stolicu postavljenu na pozornici te nastavila svirati violinu kao da se ništa neobično nije dogodilo. Upravo ta kombinacija energije, elegancije i profesionalnosti potpuno je oduševila fanove Eurosonga.

Komentari na društvenim mrežama nisu prestajali stizati.

„Ljudi, ona ima 56 godina. Svaka joj čast“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi priznao: „Ja ne znam ni hodati u štiklama, a ona trči kao da je to najnormalnija stvar na svijetu.“

‘Kraljica’ Eurosonga i hit društvenih mreža

Mnogi su Lindu prozvali pravom „kraljicom Eurosonga", a gledatelji su isticali kako tijekom televizijskog prijenosa nisu imali pojma što se zapravo odvijalo iza kamera.

„Ovo je genijalno, nikad ne bih rekao da se ovako nešto događa tijekom nastupa“, napisao je jedan fan, dok se drugi našalio: „I kamerman je bio prespor da je uhvati... kraljica.“

Neki su pak suosjećali s članom produkcije koji je pokušavao pratiti violinisticu. „Nisam se zabrinuo za Lindu nego za jadnika koji je pokušavao držati korak s njom“, našalio se jedan korisnik.

Čini se da je Linda Lampenius, osim nastupom i pjesmom, ove godine publiku osvojila i neočekivanom dozom spretnosti – te pokazala da joj ni visoke potpetice ni zahtjevna scenografija ne mogu stati na put.

Podsjetimo, organizatori Eurosonga napravili su rijetku iznimku od dugogodišnjih pravila natjecanja te omogućili Lindi Lampenius da svoj instrument svira uživo tijekom nastupa.

Naime, tijekom probnog nastupa pokazala je da može odgovoriti tehničkim izazovima nastupa uživo, nakon čega je odlučio odobriti iznimku i dopustiti joj sviranje violine na pozornici.

FinskaEurosong 2026.Eurovizija 2026.Linda Lampenius
