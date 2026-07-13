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SPEKTAKL U SPLITU /

Tko je sve bio na Ultri? Od Žanamari do Jozinovića, poznati Hrvati otkrili kako su se proveli

Tko je sve bio na Ultri? Od Žanamari do Jozinovića, poznati Hrvati otkrili kako su se proveli
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Foto: Pixsell

Među desecima tisuća posjetitelja Ultre našla su se i brojna poznata domaća lica

13.7.2026.
17:33
Hot.hr
Pixsell
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Split je proteklog vikenda bio u znaku festivala Ultra Europe, koji je i ove godine okupio desetke tisuća ljubitelja elektroničke glazbe iz cijelog svijeta. Među njima našla su se i brojna poznata domaća lica koja su na društvenim mrežama pokazala kako su uživala u jednom od najvećih glazbenih događaja u Europi.

Pjevačica Žanamari Perčić (44) privukla je pažnju odvažnom crnom kombinacijom u kojoj je pozirala s pogledom na glavnu pozornicu. Svojim je pratiteljima podijelila djelić festivalske atmosfere, a fotografije su brzo prikupile brojne reakcije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Žanamari (@zanamari)

Na Ultri je bila i influencerica te televizijska voditeljica Meri Goldašić (34), koja je svojim objavama pokazala nešto drugačiju stranu festivala. Umjesto glamuroznih kadrova, podijelila je prizore iz gužve, šetnje po kiši i nezaobilazne splitske krafne, koje su na kraju postale glavna zvijezda njezine objave.

Među posjetiteljima našao se i pjevač Jakov Jozinović (20). Pratiteljima je prvo pokazao svoj festivalski outfit, a potom i detalje modne kombinacije koju je odabrao za večer. Ružičasta majica, široke traperice i upečatljivi modni dodaci bili su njegov izbor za najveći glazbeni vikend u Splitu.

Tko je sve bio na Ultri? Od Žanamari do Jozinovića, poznati Hrvati otkrili kako su se proveli
Foto: Instagram Screenshot
Tko je sve bio na Ultri? Od Žanamari do Jozinovića, poznati Hrvati otkrili kako su se proveli
Foto: Instagram Screenshot

Ultra nije zaobišla ni obitelj Čagalj. Sestre Iva (19) i Ema Čagalj te majka Ana podijelile su fotografije i snimke s festivala, pokazujući impresivan pogled na glavnu pozornicu i atmosferu koja je vladala u Parku mladeži.

Tko je sve bio na Ultri? Od Žanamari do Jozinovića, poznati Hrvati otkrili kako su se proveli
Foto: Instagram Screenshot
Tko je sve bio na Ultri? Od Žanamari do Jozinovića, poznati Hrvati otkrili kako su se proveli
Foto: Instagram Screenshot
Tko je sve bio na Ultri? Od Žanamari do Jozinovića, poznati Hrvati otkrili kako su se proveli
Foto: Instagram Screenshot

I dok su brojni poznati uživali u ovogodišnjem izdanju festivala, Renata Lovrinčević Buljan (50) odlučila je ostati kod kuće. Bivša Miss Universe Hrvatske prisjetila se prošlogodišnje Ultre te je na društvenim mrežama podijelila video na kojem pleše iznad festivalske mase. Uz objavu je otkrila da ovogodišnji spektakl prati iz udobnosti vlastitog doma.

 
Jakov JozinovićMeri GoldašićžanamariAna čagaljRenata DojčinovićUltraUltra Europe
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