Zgodna mama bivšeg Hajdukovca prije 25 godina je bila misica: Pogledajte kako je tada izgledala

Bivša Miss Universe Hrvatske, Renata Lovrinčević Buljan (49), raznježila je svoje pratitelje emotivnom objavom na Instagramu, prisjetivši se vlastitog natjecanja za najljepšu ženu svijeta. Svojim putovanjem u prošlost pružila je i snažnu podršku ovogodišnjoj hrvatskoj predstavnici, Lauri Gnjatović (23).

U objavljenom videu Renata je podijelila niz fotografija starih 25 godina, s izbora za Miss Universe održanog 2000. godine na Cipru. Na slikama je možemo vidjeti na pozornici, u kupaćem kostimu s lentom "Croatia" te u društvu drugih natjecateljica.

Uz objavu je uputila dirljivu poruku podrške: "Sretno naša Laura Gnjatović! Lipa si lipa, anđeli ti sliče, donesi krunu u Hrvatsku jer ti i ona to zaslužuju", napisala je Splićanka.

Renata je Miss Universe Hrvatske postala 2000. godine

Renata, koja je titulu Miss Universe Hrvatske ponijela davne 2000. godine, danas je uspješna fitness trenerica i profesorica kineziologije, a svoju filozofiju "ljepota = zdravlje" dokazuje i vlastitim primjerom. Iako je od natjecanja prošlo četvrt stoljeća, i dalje plijeni pažnju zavidnom figurom, što je nedavno potvrdila i editorijalom u stilu "Spasilačke službe". Ova objava podsjetnik je na njezine početke, ali i dokaz da ljepota i disciplina za nju nemaju rok trajanja.

Njezini pratitelji, kojih na društvenim mrežama ima preko 160 tisuća, bili su oduševljeni ovom dozom nostalgije. Komentari poput "Anđeoska ljepota" i "Ljepota" preplavili su objavu, a mnogi su pohvalili njezinu bezvremensku ljepotu.

Ovom gestom Renata nije samo probudila lijepe uspomene, već je pokazala i kolegijalnost te poslala snažnu poruku podrške novoj generaciji, podsjetivši sve zašto je i danas jedna od omiljenih domaćih javnih osoba.

