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ZASLUŽENI ODMOR /

Jakov Jozinović napunio baterije s ekipom na luksuznoj jahti uoči nastavka velike turneje

Jakov Jozinović napunio baterije s ekipom na luksuznoj jahti uoči nastavka velike turneje
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Odmor je uslijedio nedugo nakon što je Jozinović viđen u Zagrebu u društvu pjevačice Džejle Ramović

31.8.2026.
20:38
Antonela Ištvan
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Mladi  glazbenik Jakov Jozinović, dvadesetogodišnjak kojeg mnogi nazivaju glazbenim fenomenom Balkana, uzeo je kratku, ali slatku pauzu od svog ispunjenog rasporeda. Nakon niza ljetnih koncerata i uoči jesenskog nastavka svoje prve velike turneje, pjevač je s prijateljima i obitelji odmarao na Jadranu. Svoje je pratitelje na Instagramu oduševio objavom s luksuzne superjahte, otkrivši djelić atmosfere s ljetovanja koje je nazvao "nezaboravnim".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Od Porina do rasprodanih arena

Podsjetimo, Jozinovićeva karijera doživjela je strelovit uspon. Javnost ga je prvi put zamijetila kroz sudjelovanje u televizijskim talent showovima i putem obrada pjesama regionalnih velikana poput Đorđa Balaševića i Olivera Dragojevića, koje su postale viralne na društvenim mrežama.

Jakov Jozinović napunio baterije s ekipom na luksuznoj jahti uoči nastavka velike turneje
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nevjerojatna popularnost omogućila mu je da rasprodaje koncerte i prije objave autorskog materijala. Kruna njegovog dosadašnjeg rada stigla je 2026. godine, kada je osvojio prestižnu glazbenu nagradu Porin za najboljeg novog izvođača. U lipnju iste godine izdao je i svoj debitantski album "Ja za čuda letim", kojem su prethodili uspješni singlovi "Polje ruža" i "Ja volim". 

'Nezaboravan tjedan'

"Kojiii nezaboravni tjedan iza nas!!! Hvala puno Super yacht Freedom na ovakvoj prilici i na ovakvom godišnjem, pamtimo zauvijek!!", napisao je pjevač uz objavu koja prikazuje idilične prizore s Jadrana. Na fotografijama se vidi kako uživa u svim čarima luksuznog plovila, od sunčanja i vožnje jet-skijem do opuštanja uz zalazak sunca i otvaranja pjenušca.

Društvo su mu pravili prijatelji i obitelj, a među njima su se našla i poznata lica, poput glazbenika Matije Cveka (33). Da je odmor bio ispunjen smijehom svjedoči i duhoviti detalj s jastuka u pjevačevoj kabini na kojem je pisalo: "Dobrodošao Jakove, ali... Nećeš spavati". Matija Cvek komentirao je: "Hvala Jakove, nadam se da ćeš moći ići s nama i iduće godine.".

Odmor je uslijedio nedugo nakon što je Jozinović viđen u Zagrebu u društvu bosanske pjevačice Džejle Ramović (24), što je dodatno potaknulo glasine o njihovoj romantičnoj vezi.

Jakov Jozinović napunio baterije s ekipom na luksuznoj jahti uoči nastavka velike turneje
Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

No, pjevač se na to nije osvrtao, već je u objavi potvrdio da je napunio baterije i da je spreman za jesenski dio turneje. Turneja se nastavlja koncertom u Podgorici 3. listopada, nakon čega ga očekuju nastupi u Zadru, Beču, Sarajevu i beogradskoj Areni.

 

Jakov JozinovićJahtaGodišnji Odmor
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