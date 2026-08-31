Jakov Jozinović napunio baterije s ekipom na luksuznoj jahti uoči nastavka velike turneje

Mladi glazbenik Jakov Jozinović, dvadesetogodišnjak kojeg mnogi nazivaju glazbenim fenomenom Balkana, uzeo je kratku, ali slatku pauzu od svog ispunjenog rasporeda. Nakon niza ljetnih koncerata i uoči jesenskog nastavka svoje prve velike turneje, pjevač je s prijateljima i obitelji odmarao na Jadranu. Svoje je pratitelje na Instagramu oduševio objavom s luksuzne superjahte, otkrivši djelić atmosfere s ljetovanja koje je nazvao "nezaboravnim".

Od Porina do rasprodanih arena

Podsjetimo, Jozinovićeva karijera doživjela je strelovit uspon. Javnost ga je prvi put zamijetila kroz sudjelovanje u televizijskim talent showovima i putem obrada pjesama regionalnih velikana poput Đorđa Balaševića i Olivera Dragojevića, koje su postale viralne na društvenim mrežama.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nevjerojatna popularnost omogućila mu je da rasprodaje koncerte i prije objave autorskog materijala. Kruna njegovog dosadašnjeg rada stigla je 2026. godine, kada je osvojio prestižnu glazbenu nagradu Porin za najboljeg novog izvođača. U lipnju iste godine izdao je i svoj debitantski album "Ja za čuda letim", kojem su prethodili uspješni singlovi "Polje ruža" i "Ja volim".

'Nezaboravan tjedan'

"Kojiii nezaboravni tjedan iza nas!!! Hvala puno Super yacht Freedom na ovakvoj prilici i na ovakvom godišnjem, pamtimo zauvijek!!", napisao je pjevač uz objavu koja prikazuje idilične prizore s Jadrana. Na fotografijama se vidi kako uživa u svim čarima luksuznog plovila, od sunčanja i vožnje jet-skijem do opuštanja uz zalazak sunca i otvaranja pjenušca.

Društvo su mu pravili prijatelji i obitelj, a među njima su se našla i poznata lica, poput glazbenika Matije Cveka (33). Da je odmor bio ispunjen smijehom svjedoči i duhoviti detalj s jastuka u pjevačevoj kabini na kojem je pisalo: "Dobrodošao Jakove, ali... Nećeš spavati". Matija Cvek komentirao je: "Hvala Jakove, nadam se da ćeš moći ići s nama i iduće godine.".

Odmor je uslijedio nedugo nakon što je Jozinović viđen u Zagrebu u društvu bosanske pjevačice Džejle Ramović (24), što je dodatno potaknulo glasine o njihovoj romantičnoj vezi.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

No, pjevač se na to nije osvrtao, već je u objavi potvrdio da je napunio baterije i da je spreman za jesenski dio turneje. Turneja se nastavlja koncertom u Podgorici 3. listopada, nakon čega ga očekuju nastupi u Zadru, Beču, Sarajevu i beogradskoj Areni.