Supruga i djeca Đorđa Balaševića godinama čuvaju ovu tajnu: 'To nikada neće biti objavljeno'

Legendarni kantautor Đorđe Balašević rođen je na današnji dan 1953. godine, a i godinama nakon njegove smrti pjesme, stihovi i priče Panonskog mornara i dalje žive među publikom diljem regije.

Balašević je preminuo 19. veljače 2021. godine u Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, nakon komplikacija uzrokovanih koronavirusom. Njegov odlazak rastužio je milijune obožavatelja koji su se od glazbenika opraštali danima, prisjećajući se njegovih bezvremenskih pjesama i jedinstvenog smisla za humor.

Posebno emotivne bile su riječi njegove kćeri Jelene Bebe Balašević koja je jednom prilikom otkrila da je obitelji prije smrti ostavio oproštajno pismo koje im je poslao putem e-maila.

“To je naša stvar o kojoj smo izabrali ne govoriti, ali mislim da je dobar trenutak da ispričam. S obzirom na to da je tata na život gledao s tako puno humora, gdje te u jednoj rečenici rasplače, a u drugoj te nasmije isto do suza, on je pretprošlog studenog, kojeg smo se svi strašno bojali zbog ‘Drvene pesme’, napisao jedno pismo, mail, svima nama”, ispričala je Jelena.

Dodala je kako ih je očev potez tada iznenadio i rastužio jer su osjećali da ih priprema za vrijeme kada njega više neće biti.

“Mislim da je pretpostavljao da je ovo nešto bolje što nam treba ostaviti zapisano. I strašno me je živciralo kad je to napisao jer je zvučalo kao nešto što bi svi mi trebali raditi kad on više ne bude tu”, priznala je.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

'Nikad neće biti objavljeno'

Objasnila je i da pismo nije sadržavalo zahtjeve, već životne savjete i smjernice koje je želio ostaviti svojoj obitelji.

“To nije bio popis zahtjeva jer on nije bio čovjek koji je bilo što zahtijevao, to je nešto kao Kiplingova pjesma ‘Ako’”, rekla je Balaševićeva kći.

Istaknula je kako je upravo to pismo jedna od najljepših stvari koje je njezin otac ikad napisao, ali i da nikada neće biti javno objavljeno.

“Nije pisano u stihu, ali je za mene sigurno jedna od najljepših stvari koje je ikad napisao i koja nikada neće biti objavljena jer je to između njega i nas”, rekla je.

'Mi samo činimo ono što je on želio'

U pismu se, kako tvrdi, osvrnuo i na to kako bi se obitelj trebala odnositi prema njegovom autorstvu, ali i prema kritikama i negativnim komentarima koji su se pojavili nakon njegove smrti.

“On je u tom pismu, pored svih ostalih stvari na koje nas upućuje, rekao kako da se odnosimo prema njegovom autorstvu, prema onome što će nas dočekati kad se pojave ‘badavani’ koji mudruju, a i prema ovome što se baš ovih dana događa, ispaljivanje bljuvotina na obitelj. I na to nas je pripremio”, ispričala je Jelena.

Na kraju je zaključila kako obitelj danas samo pokušava poštovati njegove želje.

“Mi samo činimo ono što je želio čovjek koji je nama u životu ispunio sve želje. Mi ih njemu sad ispunjavamo, kao što smo i dok je bio tu”, poručila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Društvo iz Donjeg Miholjca ima razloga za slavlje: 'Kada su oni maturirali ja nisam bio ni rođen'