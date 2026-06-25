Ivana Kekin uživala na INmusicu, a za urnebesnu fotografiju 'kriv' je njezin suprug Mile

Saborska zastupnica stranke Možemo!, Ivana Kekin, ponudila je osvježavajući uvid u svoje slobodno vrijeme. Poznata psihijatrica i jedna od istaknutijih figura oporbe, zamijenila je saborske klupe gužvom na zagrebačkom Jarunu, podijelivši s pratiteljima na Instagramu kako se provela na popularnom glazbenom festivalu INmusic.

'Ultimativni test mladosti'

Tijekom trodnevnog glazbenog spektakla, koji se održao od 22. do 24. lipnja, Ivana Kekin je, čini se, uživala punim plućima. U svojoj objavi s ponosom je istaknula kako je izdržala cijeli festivalski maraton. "S vedrije strane, ultimativni test mladosti položen. Sva tri dana INmusica", napisala je Kekin. Njezina objava, koja uključuje niz fotografija i video snimku energičnog nastupa britanskog post-punk benda IDLES, vjerno dočarava atmosferu s Jaruna.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na fotografijama je vidimo u potpuno ležernom izdanju: nasmijanu u društvu supruga Mileta Kekina i prijatelja, kako nazdravlja te pozira unutar velikog metalnog natpisa "INMUSIC". Ipak, najviše pažnje privukla je posljednja fotografija u nizu – potpuno mutan i neuspješan portret za koji je kroz smijeh "okrivila" supruga.

"Zamolila sam Mileta da me uslika na INmusicu - zadnja fotka je rezultat", pojasnila je Kekin, a upravo je ta doza humora i samokritike na račun partnerovih fotografskih vještina oduševila njezine pratitelje.

Satirične poruke i lavina pozitivnih komentara

Osim opuštenog stava, pažljivijim promatračima nisu promakli ni zanimljivi detalji na odjeći njezinog supruga, glazbenika Mileta Kekina (55). Na jednoj od fotografija nosi majicu s natpisom na njemačkom "DIE PARTEI HAT IMMER RECHT", što u prijevodu znači "Partija je uvijek u pravu". Iako fraza zvuči totalitarno jer potječe iz himne vladajuće stranke bivše Istočne Njemačke, danas je koristi njemačka satirična politička stranka Die PARTEI kao sredstvo parodije i kritike političke scene. Uz to, nosio je i kapu s natpisom "no problema mañana", ležernom frazom koja spaja španjolski i engleski jezik.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a pratitelji su uglavnom hvalili njihovu neposrednost i "normalnost". "Tako se ponašaju normalni ljudi. Ivanu za premijerku!", poručila je jedna pratiteljica. "Da Mile zna fotkat, možda nam onda ne bi tako dobru glazbu pisao... Bolje ovako.", komentirao je drugi pratitelj.

Kroz spontane fotografije i duhovite opise, ponudila je rijedak i ljudski uvid u život izvan politike, podsjetivši da su i osobe na javnim funkcijama naposljetku samo obični ljudi koji uživaju u glazbi i druženju.