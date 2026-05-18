Glumac izvrijeđao srpski žiri: 'Budale su oni koji Hrvatima nisu dali ni jedan bod'

Poznati srpski voditelj i glumac Dragan Marinković Maca također je progovorio o gorućoj temi u zadnja dva dana - 70. Evroviziji, čije se finale održalo prošlu subotu u Beču, Austriji. Hrvatsku su predstavljale grupa Lelek, koja je završila na 15 mjestu. I dok je hrvatski žiri Srbiji, odnosno grupi Lavini dao 12 bodova, srpski žiri nije bio široke ruke, dapače, ama baš ni jedan bod nisu udijelili Lelekicama.

'Objavio sam na društvenim mrežama o ovim momcima iz Lavine da su sjajni, sotone. Kad je jednostrana ljubav nalaziš se u paklu iste... Art klasični. Savršeni su. Momci su sjajni', rekao je, pa se osvrnuo na glasanje stručnog žirija Srbije i zamjerio im što su Hrvatskoj dali nula bodova, piše Mondo.rs.

'Ne znam ni tko je bio stručni žiri. Oni što nisu dali Hrvatima bodove... Budale. Žiri je inače kritičan, to su najveći promašeni ljudi. Trebamo dati Hrvatima bodove. Ivan Mileusnić pjevač strašni? Plesač. Nemoj me zaj***avati. Nema veze, neka su oni živi i zdravi", rekao je Maca.

'To je sve politika. Na kraju, kakve veze ima Evrovizija s Azerbejdžanom, Australijom? Ili sam ja porječkao s geografijom. Koliko znam nemaju pojma', bio je oštar Maca i dodao kako su najpametniji oni koji nisu sudjelovali u Eurosongu.