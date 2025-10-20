Duet koji se krije iza javnog sukoba Baby Lasagne i Vojka V

Nakon tri dana napetosti, medijskih natpisa, objava i burnih komentara na društvenim mrežama, Baby Lasagna i Vojko V otkrili su istinu iza svoje navodne svađe. Sve je bio dio pažljivo osmišljene kampanje za njihov duet „Beskonačna osveta 2“. Ono što je započelo kao javni sukob pretvorilo se u priču koja je obuzela medije i fanove, a kulminacija je stigla u obliku nove glazbene suradnje i spektakularnog animiranog spota. Pjesma donosi spoj Lasagninog prepoznatljivog zvuka s Vojkovim jedinstvenim rap izrazom. Tematski, pjesma govori o rivalstvu i kreativnom nadmetanju dvojice glazbenika.

„Vojka slušam još od srednje škole – od faze Dječaka, Kiše Metaka pa sve do solo projekta. Mislim da mi je njegov nastup u Čakovcu prije 7-8 godina bio prvi hip-hop koncert. Baš zato, ova suradnja bitna mi je i na osobnoj razini. Na pjesmi i spotu počeli smo raditi još u 2. mjesecu i nakon 500 verzija pjesme i spota, napokon smo se našli na ovome što vidite i čujete danas. Moj prvi glazbeni fight bio je s Vojkom, a ne Käärijom – samo je Beskonačnoj Osveti 2 trebalo malo duže da se ispeče“, poručio je Baby Lasagna.

Inspiriran anime estetikom i vizualnim identitetom koji podsjeća na kultne japanske serijale, spot za pjesmu autorski potpisuje David Lovrić sa svojim animatorskim timom. Animirani mini-film vizualno i impresivno prikazuje Baby Lasagnu i Vojka V u epskoj borbi, uz dinamične scene koje podsjećaju na omiljene anime junake. Radnja spota odvija se u distopijskom svijetu u kojem Baby Lasagna i Vojko V koriste glazbu kao oružje. Željeli su napraviti spot koji će spojiti adrenalin, zabavu i dobru dozu drame, ali i pratiti tematiku i poruku nove glazbene poslastice.

Foto: David Lovrić

Foto: David Lovrić

"Obojica smo fanovi starih borilačkih igara i animea"

„Ne sjećam se kada se na sceni pojavio netko kao Baby Lasagna, da se vinuo toliko visoko u tako malo vremena, a da je privatno i kao javna pojava ostao na zemlji. Zato mi je bila čast odraditi ovu suradnju s njim. Obojica smo fanovi starih borilačkih igara i animea pa smo odlučili odvest taj đir do kraja – što se tiče muzike, spota i promocije“, nadodao je Vojko V.

Foto: David Lovrić

Foto: David Lovrić

Ova glazbena suradnja pokazala je da glazba više nije samo zvuk, nego i priča. Od “javne svađe” do premijere, Baby Lasagna i Vojko V uspješno su spojili marketing, umjetnost i zabavu u cjelinu koja je osvojila internet. Pjesma će od petka biti dostupna i na glazbenim platformama.

