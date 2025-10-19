Nakon prozivki, past će susret? Splitski reper Baby Lasagni predložio mjesto za konačni obračun

Nastavlja se prepucavanje između pjevača Marka Purišića (30), poznatijeg kao Baby Lasagna i Andrije Vujevića, umjetničkog imena Vojko V (40). Naime, bivši predstavnik Hrvatske na Eurosongu predložio je splitskom reperu da svoj sukob riješe uživo, a sada mu Vojko odgovorio na taj prijedlog.

"Čuj me, Andrija, sa svim tim javnim prozivkama i prijetnjama koje nas neće ni kamo dovesti. Evo, sutra ću doći kod tebe. Nađemo se kod svetog Roka, da ti ne moraš puno putovati. Siguran sam da si umoran i da ti se ništa više ne da. Pa da vidimo, da popričamo – ne preko Instagrama, ne u medijima, nego uživo. Što kažeš?", rekao je Baby Lasagna u videu.

Ubrzo je stigao odgovor Vojka V: "Može, dragi, dogovoreno. Sutra u podne, Macola, ‘Biggie Biggie Boom Boom‘." Uz to je objavio i slikovnicu u kojoj je Baby Lasagna prikazan kao lik iz crtanog filma te napisao "SMEĆE".

Sve počelo jednom rečenicom

Podsjetimo, sukob je započeo nakon što je Baby Lasagna gostovao u emisiji RTL Direkt i izjavio da ne može zamisliti suradnju sa splitskim reperom. "Nikad nisam previše kužio tu priču. Ne želim biti bezobrazan, ali Vojko mi je ponekad malo sirov", rekao je mladi istarski glazbenik.

Na to je splitski reper odgovorio na društvenim mrežama: "Radije bih bio sirov nego Eurosong trash."

Nakon toga, Baby Lasagna se ponovno oglasio, a Vojko V mu je poručio: "Lady Lasagna, ti si ovo započeo. Nemoj sad glumiti da nisi. Predlažem ti da ubuduće paziš što pričaš u javnosti."

