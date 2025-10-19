Svađa između Baby Lasagne i Vojka V se nastavlja: 'Hajde da se nađemo, može?'

Sve je počelo naizgled bezazlenim pitanjem u televizijskom intervjuu, a preraslo je u javno prepucavanje koje sada ima i svoj nastavak. Sukob između Baby Lasagne, pravim imenom Marka Purišića, i repera Vojka V ne stišava se.

Podsjetimo, Baby Lasagna je prije nekoliko dana gostovao u emisiji RTL Direkt kod Mojmire Pastorčić, gdje je na pitanje s kim nikad ne bi snimio duet iskreno odgovorio:

"Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima".

Foto: Rtl Direkt

Izjava je odmah stigla do Vojka, koji mu je uzvratio oštro i ironično. Na Instagram storyju označio je Baby Lasagnu i poručio:

"Radije bih bio sirov nego Eurosong trash."

Time je započelo otvoreno virtualno prepucavanje dvojice glazbenika. Baby Lasagna je na sve reagirao videom, istaknuvši kako inače ne voli ulaziti u ovakve situacije, ali da ga je količina poruka i pitanja u inboxu natjerala na odgovor.

"Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika", rekao je tada Purišić.

Vojko Vrućina ubrzo je uzvratio, također iz automobila, s još žešćom porukom:

"Lady Lasagna, ti si ovo započeo. Nemoj sad glumiti da nisi. Predlažem ti da malo paziš šta pričaš u javnosti ubuduće".

Foto: Instagram/the_baby_lasagna

Što je Baby Lasagna posljednje rekao Vojku?

I kad se činilo da će priča tu stati, jutros je stigao novi nastavak. Marko Purišić ponovno se oglasio videom – ovaj put smirenijeg tona, ali s jasnom porukom upućenom Andriji Vujeviću, odnosno Vojku.

"Slušaj me, Andrija, s tim javnim prozivkama, javnim prijetnjama, koje neće nigdje vodit. Evo sutra ću ja doći do tebe. Nađemo se kod svetog Roka, da ne moraš puno putovati. Siguran sam da si umoran, da ti se više ništa ne da. Pa da vidimo, da popričamo. Ne Instagram, ne ove fore po medijima. Ajde da se nađemo, može?" poručio je Lasagna dok je u pozadini svirala pjesma "Da se nađemo na pola puta".

Zanimljivo, dvojica glazbenika nisu uvijek bila na ratnoj nozi. Prošlog kolovoza zajedno su nastupili u Šibeniku, a tada su čak i pozirali zagrljeni. Vojko je uz zajedničku fotografiju napisao "Braćurda", a Baby Lasagna objavu ponosno repostao.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić i neobičan projekt: Suradnja ili prevara?