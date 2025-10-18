Baby Lasagna žestoko odgovorio Vojku V: 'Kad se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica...'

Nakon što je komentar Marka Purišića (30) poznatijeg kao Baby Lasagna, o mogućoj suradnji s Vojkom Vrućinom izazvao veliku pažnju i brojne reakcije, Marko se ponovno oglasio – ovog puta na svom storiju na Instagramu.

„Nisam se uopće mislio osvrnuti na ovo jer općenito ovakve stvari izbjegavam i uopće me ne interesiraju, ali ste mi toliko preplavili inbox pitanjima u vezi ovih storija jučer. Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika.“

Naime, tijekom gostovanja u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić, Marko je odgovarajući na pitanja o budućim suradnjama i onima s kojima nikad ne bi snimio, iskreno izjavio: „Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima.“

Njegove riječi brzo su izazvale reakciju gledatelja, ali i samog Andrije Vujevića (40), poznatog kao Vojko Vrućina, koji se oglasio na Instagramu porukom: „Radije bih bio sirov nego Eurosong trash.“

