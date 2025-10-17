Vojko V javno spustio Baby Lasagni: 'Radije bi bio sirov nego Eurosong trash'

Marko Purišić (30), poznatiji kao Baby Lasagna, sinoć je gostovao u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić. Mladi glazbenik se u emisiji dotaknuo raznih tema, a jedna je posebno privukla pažnju javnosti.

Naime, odgovarajući na Mojmirina pitanja, Baby Lasagna nije uspio izbjeći ono o snimanju potencijalnih suradnji u budućnosti, ali i onih koje nikad ne bi snimio.

Tako je na pitanje voidteljice postoji li netko s kim ne bi nastupio u duetu, Marko poručio: Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima".

Vojko V brutalno odgovorio Baby Lasagni

Njegov iskren odgovor ubrzo je privukao pažnju gledatelja, ali i samog Vojka koji se sada oglasio na Instagramu i odgovorio na Markov komentar. "Radije bi bio sirov nego Eurosong trash", poručio je Andrija Vujević (40), poznatiji kao Vojko Vrućina.

Inače, neke od najpoznatijih Vujevićevih pjesama su "Ganga i Rera", "Mamacita", "Zovi čovika", "Ne može", "Kako to" te brojne druge.

Lasagni propala suradnja s domaćim glazbenikom

Podsjećamo, Baby Lasagna je ranije otkrio kako je želio snimiti duet sa srpskom pjevačicom Breskvicom, ali da mu supruga Elizabeta nije dopustila.

"Trebalo je biti nešto, ali je to propalo. Trebalo je biti s jednim hrvatskim izvođačem, ali nije se ostvarilo. Ne mogu reći kojem", odgovorio je sinoć Mojmiri na pitanje hoće li uskoro biti novih suradnji.

