OBRATIO SE JAVNOSTI /

Dalaj-Lama osvojio prvog Grammyja: 'Ovo priznanje primam sa zahvalnošću i poniznošću'

Dalaj-Lama osvojio prvog Grammyja: 'Ovo priznanje primam sa zahvalnošću i poniznošću'
Foto: Afp/afp/profimedia

Proglašen je dobitnikom nagrade na dodjeli Grammyja u Los Angelesu za svoju knjigu "Meditacije: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj-lame"

2.2.2026.
8:37
Hina
Afp/afp/profimedia
Budistički duhovni vođa Dalaj-Lama izjavio je u ponedjeljak da je zahvalan na svojem prvom Grammyju, nakon što je osvojio najveću nagradu glazbene industrije za audio knjigu i  pripovijedanje. 

Dalaj-Lama osvojio prvog Grammyja: 'Ovo priznanje primam sa zahvalnošću i poniznošću'
Foto: Afp/afp/profimedia

Proglašen je dobitnikom nagrade na dodjeli Grammyja u Los Angelesu za svoju knjigu "Meditacije: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj-Lame". "Ovo priznanje primam sa zahvalnošću i poniznošću", rekao je u objavi na društvenim mrežama. "Ne vidim to kao nešto osobno, već kao priznanje naše zajedničke univerzalne odgovornosti."

''Iskreno vjerujem da su mir, suosjećanje, briga za naš okoliš i razumijevanje jedinstva čovječanstva bitni za kolektivnu dobrobit svih osam milijardi ljudskih bića'', dodao je.

Dalaj-Lama osvojio prvog Grammyja: 'Ovo priznanje primam sa zahvalnošću i poniznošću'
Foto: Niharika Kulkarni/afp/profimedia

''Meditacija: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj-Lame'' uključuje umjetnike poput Rufusa Wainwrighta, koji je primio nagradu u ime duhovnog vođe, i Maggie Rogers.

Dalaj-Lama je imao samo 23 godine kada je pobjegao iz tibetanske prijestolnice Lhase u strahu za svoj život nakon što su kineske trupe ugušile ustanak 1959. Nikada se nije vratio. Dobitnik Nobelove nagrade za mir inzistira na tome da ima još mnogo godina života, ali Tibetanci se pripremaju za neizbježnu budućnost bez njega. Tibetanski budisti vjeruju da je on 14. reinkarnacija duhovnog vođe rođenog 1391. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

 

 

Dalaj LamaGrammyNagrada
OBRATIO SE JAVNOSTI /
Dalaj-Lama osvojio prvog Grammyja: 'Ovo priznanje primam sa zahvalnošću i poniznošću'