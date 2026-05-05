Supruga Rebel Wilson rodila djevojčicu, obožavatelji oduševljeni: 'Najslađa beba ikad!'

Australska glumica i komičarka Rebel Wilson (46), zvijezda franšize "Na putu do zvijezda", podijelila je jednu od najljepših vijesti sa svojim pratiteljima na Instagramu. U dirljivoj objavi otkrila je da su ona i njezina supruga Ramona Agruma dobile drugo dijete. Njihova obitelj sada je bogatija za još jednu članicu, djevojčicu kojoj su dale ime Rose Estelle.

'Nevjerojatno zahvalne i blagoslovljene'

Na fotografiji koja je raznježila internet vidi se tek rođena djevojčica kako mirno spava u bolničkom krevetiću. Umotana u dekicu s preslatkom kapicom, malena Rose odmah je osvojila simpatije pratitelja. U opisu fotografije, glumica je izrazila svoju neizmjernu sreću i zahvalnost.

"Ponosna sam što mogu objaviti rođenje naše druge kćeri Rose Estelle! Kakav predivan blagoslov imati još jednu djevojčicu! Sada, 4. svibnja, nas je četvero! Ramona i ja osjećamo se nevjerojatno zahvalno i blagoslovljeno što možemo proširiti svoju obitelj, hvala svima na lijepim željama", napisala je glumica.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Uz tisuće obožavatelja, čestitke su uputile i brojne poznate osobe. "Čestitke, drage moje", napisala je Paris Hilton, dok je glumica Kyle Richards poručila: "O moj Bože. Tako je lijepa i savršena". Javila se i presretna mama Ramona Agruma, koja je kratko i s puno ljubavi komentirala: "Živjeli za našu obitelj! Sada nas je četvero".

Sretna obitelj na slovo 'R'

Ovo je drugo dijete za sretni par. Njihova prva kći, Royce Lillian, na svijet je stigla u studenom 2022. godine uz pomoć surogat majke. Wilson je tada izjavila da je godinama sanjala o tome da postane majka i da je rođenje kćeri za nju bilo "čudo". Za razliku od prve trudnoće, drugu kćer Rose rodila je Ramona, koja je vijest o trudnoći s javnošću podijelila u prosincu 2025. godine.

Rebel Wilson, koju publika pamti po nezaboravnoj ulozi "Debele Amy" u filmovima "Na putu do zvijezda" (Pitch Perfect), javno je obznanila svoju vezu s modnom dizajnericom Ramonom Agrumom u lipnju 2022. godine. Svoju su ljubav okrunile brakom na raskošnoj ceremoniji u Italiji u rujnu 2024. godine, a sada su svoju obiteljsku sreću upotpunile dolaskom još jedne kćeri.

Dolaskom malene Rose, par nastavlja i simpatičnu tradiciju davanja imena koja počinju slovom "R", pa se tako sada njihova četveročlana obitelj sastoji od Rebel, Ramone, Royce i Rose. Da je uzbuđenje u obitelji bilo na vrhuncu i prije rođenja bebe, svjedoči anegdota koju je Rebel nedavno podijelila. Naime, starija kći Royce bila je toliko sretna što će dobiti sestru da je tu vijest govorila svima koje bi srela, od odgajateljica u vrtiću do slučajnih prolaznika u trgovini, i to puno prije nego što su njezine mame bile spremne to objaviti.