Rebel Wilson i supruga Ramona Agruma očekuju drugo dijete

Australska glumica Rebel Wilson i njezina supruga, modna poduzetnica Ramona Agruma, objavile su sretnu vijest: njihova obitelj uskoro će postati bogatija za još jednog člana. U dirljivoj objavi na Instagramu, otkrile su javnosti da je Ramona trudna, a par je potvrdio i da ponovno očekuju djevojčicu.

Dirljiva objava na društvenim mrežama

Vijest je podijeljena putem emotivnog videa koji prikazuje ključne trenutke njihove veze i obiteljskog života. Video započinje fotografijom para u zagrljaju na vožnji šalicama u Disneylandu, uz natpis "Od ovoga...". Slijede fotografije njihove prve kćeri, trogodišnje Royce Lillian, kao novorođenčeta, a zatim i snimka pozitivnog testa na trudnoću te video u kojem Ramona s ponosom pokazuje svoj trudnički trbuh. "...Do bebe broj 2 koja je na putu", stoji u nastavku opisa.

Uz zajedničku objavu, Ramona je napisala: "Najsretnija vijest u našoj obitelji: Uskoro će nas biti četvero! Beba broj 2 je na putu. Volim te @rebelwilson". Rebel Wilson je s oduševljenjem podijelila vijest i na svom profilu, napisavši: "Velike vijesti za obitelj Wilson". Obožavatelji su odmah pohrlili čestitati paru u komentarima, izražavajući sreću zbog prinove.

Put do majčinstva i obiteljskog života

Ova vijest dolazi dvije godine nakon što je par dobio svoju prvu kćer, Royce Lillian Elizabeth Wilson, koja je rođena putem surogat majke u studenom 2022. godine. Glumica je tada izrazila neizmjernu zahvalnost ženi koja joj je pomogla ostvariti san o majčinstvu. "Zauvijek sam zahvalna svima koji su bili uključeni... a posebno mojoj predivnoj surogat majci koja ju je nosila i rodila s takvom gracioznošću i pažnjom. Hvala ti što si mi pomogla osnovati vlastitu obitelj, to je nevjerojatan dar.", napisala je tada Wilson.

Glumica je godinama otvoreno govorila o svojoj borbi s neplodnošću i želji da postane majka. U intervjuu za magazin People prije nego što je upoznala Ramonu, izjavila je: "Voljela bih imati obitelj. Trenutno idem u to sama zbog biološkog sata. Ako upoznam pravu osobu, super, uklopit će se u sve što se događa".

Posebno dirljiv trenutak bio je kada je Ramoni, samo tri mjeseca nakon početka njihove veze, morala otkriti da očekuje dijete putem surogata. Ramona je, kako je Rebel ispričala, bez oklijevanja reagirala s potpunom podrškom. "Samo se okrenula prema meni i rekla: 'Volim te i voljet ću tvoje dijete jednako toliko'. Bila sam šokirana. Nije ni trenutka razmišljala, samo je rekla: 'Oh, to je predivna vijest'", prisjetila se glumica.

Ljubavna priča kao iz bajke

Rebel Wilson (45) i Ramona Agruma (41), osnivačica modnog brenda Lemon Ve Limon, upoznale su se 2021. godine, a svoju vezu objavile su u lipnju 2022. Rebel je tada na Instagramu napisala poznatu rečenicu: "Mislila sam da tražim princa iz Disneya... ali možda mi je sve ovo vrijeme trebala princeza iz Disneya".

Zaruke su uslijedile u veljači 2023., naravno, ispred dvorca Uspavane ljepotice u Disneylandu. Svoju su ljubav okrunile brakom čak dva puta tijekom 2024. godine. Prvo vjenčanje bila je raskošna ceremonija na Sardiniji u Italiji, gdje je njihova kći Royce bila djevojčica koja nosi cvijeće. Nekoliko mjeseci kasnije, kako piše Daily Mail, održale su manju, zakonsku ceremoniju u Sydneyu kako bi na njoj mogla prisustvovati i glumičina baka.

Sada, dok se pripremaju za dolazak još jedne djevojčice, Rebel i Ramona s nestrpljenjem iščekuju novo poglavlje u svom obiteljskom životu, spremne pružiti svu ljubav svijeta svojoj uskoro četveročlanoj obitelji.