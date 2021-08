Glumica Rebel Wilson (41) smršavila je više od 30 kilograma u posljednjih godinu dana zahvaljujući impresivnom režimu vježbanja i promjeni načina života, piše Daily Mail.

Rebel je na svom Instagramu podijelila fotografije na kojima izgleda senzacionalno u maloj crnoj haljini. Snimljena je tijekom odmora u Francuskoj s prijateljicom Lisom Ruben dok pijuckaju šampanjac.

Rebel je pokazala svoje isklesane noge dok je koračala prema kameri s čašom u ruci, a uska haljina s remenčićem oko struka istaknula je njenu zavidnu figuru.

Glumica je nedavno otkrila da je smršavila kako bi povećala svoje šanse za trudnoću. U početku je bila uvrijeđena što su joj liječnici sugerirali da će se njezina plodnost poboljšati ako je mršavija i zdravija. Međutim, ti komentari dali su joj motivaciju da se uhvati ukoštac sa svojim prehrambenim navikama.

"Zapravo sam se pomalo uvrijedila. Mislila sam da sam, iako sam punija, prilično zdrava… Ispočetka nisam to radila zbog sebe već sam mislila na to dijete i njegovu kvalitetu života. To razmišljanje me i pokrenulo", kazala je Rebel.