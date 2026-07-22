Meteorologinja najavila preokret: Evo kada se vraćaju pljuskovi i grmljavina

Jača utjecaj anticiklone što donosi sunčanije i stabilnije vrijeme.

SRIJEDA

Jutros posvuda pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, na istoku slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 14 do 19, u gorju i niža. A na moru između 20 i 23 stupnja.

Od sredine dana i poslijepodne i dalje obilje sunca, pogotovo na Jadranu. U unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka postoji tek mala vjerojatnost za pokoji kraći popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku slab do umjeren sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu bura će oslabjeti, dok će u Dalmaciji puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno bura. Temperatura između 23 i 26 stupnjeva, a na moru oko 29, 30.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U četvrtak su na kopnu uz promjenjivu naoblaku lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Zatim slijedi smanjenje naoblake prije novih nestabilnosti koje možemo očekivati u nedjelju i ponedjeljak. Od vikenda postupno i sve toplije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano sve do nedjelje, kad su uz više oblaka mogući pljuskovi s grmljavinom. Nakon umjerene i jake bure u petak, od subote pak jugo, u nedjelju i jako. Bit će malo manje vruće, danju s temperaturom oko 30 stupnjeva.