Giganti drhte s razlogom: Ovo je revolucija na kotačima, a tek kad vidite tko stoji iza toga...

Kineski tehnološki gigant Xiaomi, dosad poznat prvenstveno po pametnim telefonima i potrošačkoj elektronici, ponovno je uzdrmao automobilsku industriju.

Nakon iznimnog uspjeha limuzine SU7, tvrtka je lansirala svoj prvi električni SUV, model YU7, i u svega nekoliko minuta pokazala da ne namjerava biti samo prolaznik u svijetu električnih vozila.

S nevjerojatnih 289.000 narudžbi zabilježenih unutar prvog sata od predstavljanja, YU7 se pozicionirao kao izravna prijetnja dosadašnjem vladaru segmenta, Teslinom Modelu Y.

Dizajn i dimenzije: Duh Ferrarija u obiteljskom pakiranju

Na prvi pogled, Xiaomi YU7 ostavlja dojam vozila koje spaja eleganciju i sportsku agresivnost. Mnogi su u njegovim linijama prepoznali inspiraciju Ferrarijevim modelom Purosangue, što svjedoči o ambiciji dizajnera da stvore automobil koji plijeni poglede. S fastback siluetom, niskim profilom i naglašenim lukovima kotača, YU7 djeluje mišićavo i dinamično.

S dimenzijama od 4.999 mm dužine, 1.996 mm širine i 1.600 mm visine te međuosovinskim razmakom od 3.000 mm, YU7 je osjetno veći od svog glavnog konkurenta, Teslinog Modela Y.

Ta veličina pretočena je u iznimno prostranu unutrašnjost, dok aerodinamička rješenja poput aktivnih rešetki hladnjaka i skrivenih kvaka spuštaju koeficijent otpora zraka na impresivnih 0,245 Cd.

Tehnologija i unutrašnjost: Dnevni boravak budućnosti

Unutrašnjost YU7 pravo je igralište za ljubitelje tehnologije. Centralno mjesto zauzima golemi panoramski zaslon "HyperVision" širine 1,1 metar, koji se proteže ispod vjetrobranskog stakla i služi kao instrumentna ploča. Sjedala presvučena Nappa kožom, s funkcijama masaže i mogućnošću obaranja u "zero-gravity" položaj, jamče vrhunsku udobnost.

Xiaomi je iskoristio svoje iskustvo iz svijeta elektronike kako bi stvorio besprijekoran ekosustav. Integracija s Apple uređajima je na razini koju rijetko viđamo, omogućujući korištenje iPhonea kao UWB ključa, prikazivanje CarPlay sučelja u plutajućem prozoru te upravljanje funkcijama vozila putem Apple Watcha.

Praktičnost je podignuta na novu razinu s čak 36 pretinaca za pohranu, mini-hladnjakom zapremnine 4,6 litara i ukupnim prtljažnim prostorom od 1.970 litara.

Performanse i domet: Snaga koja postavlja standarde

YU7 je dostupan u tri izvedbe, a sve su izgrađene na naprednoj 800-voltnoj arhitekturi koja omogućuje munjevito punjenje.

Standard: Model sa stražnjim pogonom, snage 235 kW (320 KS), ubrzava od 0 do 100 km/h za 5,88 sekundi. Opremljen je LFP baterijom od 96,3 kWh koja osigurava doseg od čak 835 km prema CLTC standardu.

Pro: S dva motora i pogonom na sve kotače, ova verzija razvija 365 kW (496 KS) i do stotke stiže za 4,27 sekundi. Koristi istu bateriju kao i Standard model, uz doseg od 770 km.

Max: Vrh ponude donosi nevjerojatnih 508 kW (690 KS) i 866 Nm okretnog momenta. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje samo 3,23 sekunde, dok maksimalna brzina iznosi 253 km/h. NCM baterija kapaciteta 101,7 kWh pruža doseg od 760 km, a zahvaljujući 5,2C tehnologiji punjenja, moguće je nadopuniti čak 620 km dosega za samo 15 minuta.

Cijena i tržišni tsunami

Jedan od ključnih aduta Xiaomija YU7 je njegova cijena. U Kini, početni model stoji 253.500 juana (otprilike 33.000 €), što je niže od početne cijene Tesle Model Y na tom tržištu. Vrhunski Max model cijeni se na 329.900 juana (oko 42.500 €), nudeći performanse superautomobila po cijeni premium obiteljskog SUV-a.

Ova strategija rezultirala je pravim tržišnim tsunamijem. Već u listopadu 2025. godine, samo nekoliko mjeseci nakon početka isporuka, YU7 je s 33.662 prodana primjerka nadmašio domaću prodaju Modela Y u Kini. Ogromna potražnja dovela je do dugih lista čekanja, a neki kupci bi svoj primjerak mogli čekati sve do 2026. godine.

Uspjeh YU7 modela snažno je pogurao cijeli Xiaomijev automobilski odjel, koji je u trećem kvartalu 2025. zabilježio prvu dobit. Iako je YU7 trenutno dostupan samo u Kini, tvrtka planira globalnu ekspanziju, a dolazak na europsko tržište očekuje se oko 2027. godine. Tada će se vidjeti može li ovaj tehnološki napredan i cjenovno agresivan SUV ponoviti svoj uspjeh i na Starom kontinentu.