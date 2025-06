Vrućine izmamile ljude na plaže, a pazite gdje su Slavonci potražili osvježenje

Hrvatsku su zahvatile prve prave ljetne vrućine, a temperature koje su u mnogim krajevima premašile 30 stupnjeva natjerale su građane na traženje osvježenja.

Od juga Dalmacije do krajnjeg istoka Slavonije, mnogi su spas od vrućine potražili u prirodi, na rijekama i jezerima, dok su gradske fontane u Osijeku postale privremena utočišta za one koji nisu mogli do mora. Na obali su se plaže brzo ispunile kupačima, a more je, iako još uvijek relativno svježe, mnogima donijelo prijeko potrebno olakšanje.

Naš meteorolog Dorian Ribarić najavio je cijeli tjedan u iznadprosječnoj toplini. Hrvatska se nalazi u polju anticiklone, a frontalni poremećaji se drže sjeverne i središnje Europe, a tek mala količina vlage procuri i okrzne naš dio kontinenta te malo destabilizira atmosferu.

U tim okolnostima vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, u gorju ponegdje i vrlo jak, a na Jadranu će biti slabog do umjerenog, samo ponegdje nakratko i pojačanog juga. Noću zato malo toplije, nekima neugodnije, jer tek će pred samo jutro i to rijetko gdje ići ispod 15 °C. Na moru lokalno ostaje i iznad 20 °C. Pritom već prijepodne temperatura naglo raste.

Temperature preko 30 stupnjeva

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano te vruće. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, ali opet ne baš sasvim stabilno pa u Zagorju, Međimurju možda i dijelu Banovine postoji mala mogućnost za neki izolirani lokalni pljusak pa i grmljavinu. Temperatura oko 30 °C, ponegdje i 31 °C. Na istoku dnevni razvoj oblaka pa šansa za poneki pljusak ipak postoji oko slavonskog gorja i osobito u Posavini. No, bit će to samo kratkog vijeka. I ovdje vruće.

U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo uz slabo do umjereno jugo, uglavnom samo u zaleđu i vruće. Temperatura između 27 i 29 °C, koji više dakle u zaobalju. Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, jugo će malo popustiti, biti umjerene jačine, a u gorju će rjeđi biti jaki udari. Temperatura oko 27-28 °C, a čak i u višem gorju samo rijetko niže od toga.

Vrijeme do kraja tjedna

Nastavljaju se pretežno sunčane i vruće prilike. Noći ugodno tople, a najviša dnevna temperatura na istoku se očekuju do 33 °C. Svakodnevno slab do umjeren jugozapadni vjetar, a samo mala šansa za poneki pljusak postoji iz oblaka dnevnog razvoja tijekom četvrtka, dok su izgledniji na prijelazu s nedjelje na ponedjeljak, kada bi moglo i malo osvježiti, ali samo kratkotrajno.

Na Jadranu obilje sunca, na srednjem i južnom Jadranu i vedrine. Jugo slabo do umjereno, a slabije od petka. Temperatura zato u blagom porastu pa će noći češće biti tople, mnogima i neugodne, a dani ponegdje vrući, osobito za vikend. Porasti će malo i temperatura mora pa će biti sasvim ugodno za kupanje.