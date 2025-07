Svečani vojni mimohod u čast Oluje: Hrvatska pokazuje sve najbolje u svojim redovima

U Zagrebu će se danas obilježiti svečani vojni mimohod u čast vojno-redarstvene operacije "Oluja". Mimohod započinje u 17 sati u Ulici grada Vukovara - od Avenije Marina Držića do Savske ulice.

Ključni događaji:

mimohod započinje u 17 sati

sve počinje himnom i minutom šutnje

više od 20 postrojba s 3400 pripadnika Oružanih snaga, ali i MUP-a, HGSS-a, pravosudni policajci, vatrogasci i brojnih drugih

proći će 217 žena iz različitih postrojbi

najmlađi pripadnik ima 18, a najstariji 63 godine

putem videozida građani će pratiti mimoplov Hrvatske ratne mornarice

na nebu spektakl s više od 40 aviona i helikoptera

Tijek događaja:

Kotromanović objavio poruku podrške

12.45 - Povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i velikog vojnog mimohoda u Zagrebu, bivši ministar obrane i jedan od zapovjednika 4. gardijske brigade Ante Kotromanović objavio je poruku podrške hrvatskim vojnicima s vrha Mont Blanca.

Detalji o vojnom mimohodu

Hrvatska vojska danas će pokazati sve najbolje što ima u svojim redovima, od ljudi do oružja. Himnom i minutom šutnje za sve poginule i nestale branitelje počet će višesatni mimohod. Glavni dio programa nas očekuje u Vukovarskoj ulici. U mimohodu će zagrebačkim ulicama prodefilirati više od 20 postroja s 3400 pripadnika Oružanih snaga, ali i MUP-a, HGSS-a, pravosudni policajci, vatrogasci i brojnih drugi.

Vojni mimohod kretat će se Ulicom grada Vukovara od Avenije Marina Držića do Savske ulice. Trasa je to dugačka 2,4 kilometra. Pješački postroj brojat će 24 ešalona, a kad svi oni stanu svaki u svoj ešalon, duljina postroja bit će oko 1800 metara.

U mimohodu, uz Oružane snage, sudjelovat će pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja, Pravosudne policije, Hrvatske vatrogasne zajednice, hrvatski branitelji i povijesne postrojbe.

Na svečanom mimohodu po prvi put sudjelovat će i pripadnici oružanih snaga iz osam zemalja. U tom postroju pripadnici stranih snaga nosit će zastave svojih zemalja.

U letačkom programu mimohoda sudjeluje 41 zrakoplov iz sastava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) i šest helikoptera MUP-a RH. Sa šest aviona tipa Pilatus PC-9M sudjeluje i akrobatska skupina ''Krila oluje'' HRZ-a, a Ulicu grada Vukovara preletjet će i nedavno nabavljeni višenamjenski borbeni avioni tipa Rafale.

U jadranskom akvatoriju održat će se mimoplov Hrvatske ratne mornarice (HRM) naziva ''Pozdrav s Jadrana''. Plovni postroj čine četiri raketne topovnjače, dva desantna broda minopolagača, četiri ophodna broda i četiri velike gumene brodice, na kojima je angažirano 211 pripadnika Hrvatske ratne mornarice.

U sklopu mimohoda, građani će imati priliku vidjeti i prikaz novog naoružanja i suvremenih vojnih sredstava, kao što su besposadna letjelica Bayraktar, tenk Leopard i FPV dronovi, čime će se predstaviti tehnološki napredak i kontinuirano jačanje obrambenih sposobnosti Hrvatske vojske.

Na svečanom vojnom mimohodu održat će se i bogati kulturno-umjetnički program.

Zatvaraju se pojedine ceste u Zagrebu

Zbog svečanog vojnog mimohoda koji će se održati danas u Zagrebu u povodu 30. obljetnice Vojno-redarstvene operacije (VRO) „Oluja“, zatvorit će se pojedine prometnice i doći će do promjene u javnom prijevozu ZET-a, izvijestio je Grad Zagreb na svojim internetskim stranicama.

Sarajevska, Most mladosti i oba kolnika Avenije Marina Držića bit će zatvoreni danas od 10 do 19 sati za sav promet motornih vozila radi izlaska vojnih vozila iz vojarne prema Ulici grada Vukovara. Također, Avenija Marina Držića na dijelu od Slavonske avenije prema Mostu mladosti bit će zatvorena od 10 do 22 sata, odnosno procjene policije da se promet može pustiti.

Od 10 do 23,30 sata oba će kolnika Ulice grada Vukovara od raskrižja s Avenijom Marina Držića do raskrižja sa Savskom cestom biti zatvorena za promet. Nakon dovršetka mimohoda pristupit će se uklanjanju sve opreme te vraćanju prometne signalizacije u zoni tribina.

Također, od 10 do 21,30 sati oba će kolnika Hrvatske bratske zajednice od raskrižja Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara biti zatvorena za sav promet.

Od 10 do 19,30 sati i oba će kolnika Avenije Većeslava Holjevca, od Avenije Dubrovnik do Slavonske avenije biti zatvorena za sva motorna vozila. Navedenom trasom kretat će se vojna vozila kao i vozila ZET-a.

Od 13 do 16 sati za promet svih motornih vozila bit će zatvoren južni kolnik Slavonske avenije od Avenije Marina Držića do Ulice Vjekoslava Heinzela. Također, od 13 do 16 sati bit će zatvorena i oba kolnika Ulice Vjekoslava Heinzela od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara za promet motornih vozila.

Od 13 do 19,15 sati za sav promet bit će zatvorena oba kolnika Ulice grada Vukovara od raskrižja s Ulicom Vjekoslava Heinzela do Avenije Marina Držića.

Također, od 13 do 16 sati za sav promet bit će zatvorena Sajmišna cesta od vojarne 1. gardijske brigade Tigrovi - Croatia prema mostu Mladosti, a od 15,30 do 19,30 sati za sav promet bit će zatvorena Ulica Florijana Andrašeca od Ulice grada Vukovara do Tratinske te Ulica grada Vukovara od Savske ceste do raskrižja s Tratinskom i Ozaljskom.

Za promet će biti zatvorena i Savska cesta od raskrižja s Tratinskom do Slavonske avenije od 17 do 22 sata, odnosno procjene policije da je sigurno pustiti promet motornih vozila.

Od 16 do 19,30 sati za sav promet bit će zatvorena Ulica grada Vukovara od Savske ceste do Tratinske.

Od 18 do 23 sata za promet će biti zatvoreni sjeverni i južni kolnici Slavonske avenije od Savske ceste do Avenije Marina Držića radi prolaska vojnih vozila.

ZET će izmijeniti prometovanje tramvajskih i autobusnih linija. Aktualne informacije o tijeku organizacije javnog gradskog prijevoza građani mogu pratiti na internet i facebook stranici ZET-a, kažu u zagrebačkom Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

