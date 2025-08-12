TRAGIČAN KRAJ POTRAGE /

Užas na Dravi: Skočio s mosta, pronašli njegovo tijelo kilometrima daleko

Foto: Rtl

Pet osoba skočilo je u rijeku s Vidovskog mosta, samo je četvero njih isplivalo

12.8.2025.
19:30
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
Nakon intenzivne potrage za 38-godišnjim muškarcem koji je skočio s mosta u Dravu našli su njegovo tijelo.

Interventa međimurska policija pronašla je tijelo kod kućice na vodi u Donjoj Dubravi na dubini oko dva metra i to 3,5 kilometra od mosta s kojeg se dogodio skok javljaju iz HGSS-a.

U potrazi su koristili i dron. 

Podsjetimo, pet osoba skočilo je u nedjelju u rijeku Dravu s Vidovskog mosta, no samo četiri su isplivale na obalu. Odmah je krenula intenzivna potraga u koju su se uključili vatrogasci, policija, HGSS

