Užas na Dravi: Skočio s mosta, pronašli njegovo tijelo kilometrima daleko

Nakon intenzivne potrage za 38-godišnjim muškarcem koji je skočio s mosta u Dravu našli su njegovo tijelo.

Interventa međimurska policija pronašla je tijelo kod kućice na vodi u Donjoj Dubravi na dubini oko dva metra i to 3,5 kilometra od mosta s kojeg se dogodio skok javljaju iz HGSS-a.

U potrazi su koristili i dron.

Podsjetimo, pet osoba skočilo je u nedjelju u rijeku Dravu s Vidovskog mosta, no samo četiri su isplivale na obalu. Odmah je krenula intenzivna potraga u koju su se uključili vatrogasci, policija, HGSS