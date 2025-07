Upaljen Meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku: Stiže opasna grmljavinska oluja

Bit će promjenljivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja i vrlo nestabilno. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, a uglavnom na zapadu i obilna oborina, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti prolazno jak do olujan sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadni vjetar, uz jače pljuskove ponegdje olujan. Najviša temperatura zraka uglavnom od 26 do 31 stupnjeva Celzijusovih, u Gorskoj Hrvatskoj 22 do 26.

Foto: Dhmz

DHMZ je upalio žuta i narančasta upozorenja zbog grmljavinskih nevremena, izraženijih pljuskova s grmljavinom i mogućeg olujnog vjetra,a na udare moguće i orkanskog vjetra.

Foto: Dhmz

Nestabilan utorka

Za utorak je također upaljeno žuto upozorenje za cijelu zemlju. Prema prognozi DHMZ-a, trebalo bi biti promjenljivo oblačno uz mjestimična sunčana razdoblja, te nestabilno i osobito u unutrašnjosti svježije.

Mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, te izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak.

Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni, a navečer na sjevernom Jadranu bura.

Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 19 °C, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 21 do 26 °C, na Jadranu od 25 do 30 °C.