Uhićen lažni policajac: Starici uzeo 2200 eura i nakit zbog 'provjere'

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (68) kojeg sumnjiči za prijevaru žene (78) početkom srpnja.

Žena je policiji prijavila da joj se muškarac predstavio kao policijski službenik te je uvjerio da mu radi navodne provjere preda 2200 eura i jedan komad nakita. Tek nakon toga shvatila je da je prevarena.

Policija je tijekom istrage prikupila dokaze i utvrdila identitet osumnjičenog. Uhićen je u četvrtak, 9. srpnja, a uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku. Istraga se nastavlja.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne predaju novac i dragocjenosti osobama koje ih telefonom ili osobno uvjeravaju da provode službenu provjeru.

"Službene osobe ne obavljaju službene radnje na ovakav način. Prevaranti koji se predstavljaju kao policijski službenici imaju samo jedan cilj - ukrasti vaš novac i dragocjenosti", poručili su.

Dodaju da su počinitelji najčešće usmjereni na osobe starije životne dobi, zbog čega pozivaju mlađe članove obitelji da o takvim prijevarama razgovaraju sa svojim roditeljima, bakama i djedovima.