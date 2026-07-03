Onesvijestio mladića i nastavio ga tući, a onda splitskom policajcu slomio zub? Imamo detalje

Medijima se proširila snimka na kojoj se vidi kako policajci u noćnim satima, navodno na području Splita, svladavaju mladića. Na snimci ga ruše na tlo te koriste sredstva prisile tijekom uhićenja.

Sada cijeli slučaj dobiva novi kontekst, a detalje su za Net.hr potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Naime, uz prvu snimku pojavila se i druga, nastala u sitnim satima iza ponoći u četvrtak. Na njoj se vidi kako mladić napada drugog mladića, ruši ga na tlo i udara.

Prema navodima Slobodne Dalmacije, riječ je o 17-godišnjaku koji se nalazio u blizini noćnog kluba. Najprije je verbalno provocirao godinu dana starijeg mladića i njegovu djevojku. Par se udaljio kako bi izbjegao sukob, no maloljetnik im je, u društvu još dvojice mladića, ponovno prišao. Nakon kraće prepirke više je puta udario 18-godišnjaka u glavu, zbog čega je ovaj pao na tlo i izgubio svijest.

Tukao mladića dok je ležao na podu?

List navodi da je 17-godišnjak nastavio udarati mladića i dok je ležao na tlu.

U tom trenutku intervenirali su policajci koji su se nalazili u blizini. Pokušali su zaustaviti maloljetnog napadača, no on je pokušao pobjeći.

Došlo je do naguravanja, a Slobodna Dalmacija navodi da je pritom jednom policajcu slomio zub. Ubrzo su stigla još dvojica policajaca u uniformi te su zajednički svladali 17-godišnjaka.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Net.hr potvrdili su da su dojavu o narušavanju javnog reda i mira u blizini ugostiteljskog objekta na području Kopilice zaprimili u četvrtak u 1.26 sati.

"Žurno su upućene dvije ophodnje. Prva ophodnja, u civilnoj odjeći, stigla je prva na mjesto događaja te uočila muškarca (17) koji je tukao drugog muškarca (18), koji je od udaraca izgubio svijest", navode iz policije.

Pokušao pobjeći policiji

Dodaju kako su se policijski službenici legitimirali i prekinuli napad, no osumnjičeni je pokušao pobjeći.

"Policajci su ga sustigli i zaustavili, pri čemu je više puta udario jednog policajca u glavu. U tom trenutku pristigla je i druga ophodnja u odorama, nakon čega su uporabljena sredstva prisile te je počinitelj svladan i uhićen. Napadnuti 18-godišnjak i policajac zadobili su tjelesne ozljede te im je pružena liječnička pomoć. Nad 17-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela nasilničkog ponašanja i prisile prema službenoj osobi", priopćili su iz policije.

Osvrnuli su se i na snimke koje su se pojavile u medijima.

Navode kako će, u koordinaciji s Državnim odvjetništvom, provesti kriminalističko istraživanje te postupak utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti vezane uz postupanje policijskih službenika prikazano na snimkama.