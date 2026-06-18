U tijeku je najuzbudljiviji tech događaj u regiji: Otkriveni sudionici 'tajanstvene' Dvorane

Danas počinje treći Game Changer Montenegro Festival. Pred publikom u Tivtu su tri festivalska dana, jednodnevni konferencijski program, više od 40 vrhunskih govornika i više od 350 uzvanika, kao i brojni popratni sadržaji, među kojima su padel turnir, digitalna izložba, aktivacije na rivi Pine i networking after partyji.

Konferencija će se održati u petak, 19. lipnja, na dvije pozornice, a u nastavku donosimo pregled govornika koji će nastupiti na drugoj pozornici, dosad obavijenoj "velom tajne".

Dvorana 2: deep tech, kibernetička sigurnost i big data x women4cyber montenegro

Gdje digitalna otpornost, odgovorna umjetna inteligencija i decentralizirane inovacije oblikuju budućnost.

Festival Game Changer Montenegro 2026 s ponosom predstavlja DVORANU 2 – Deep Tech, kibernetička sigurnost i veliki podaci, u partnerstvu s Women4Cyber Montenegro. Ovaj programski segment posvećen je tehnologijama, rizicima i prilikama koje oblikuju sljedeću eru digitalnog svijeta.

Od zaštite kritične infrastrukture i otpornosti na kibernetičke prijetnje do upravljanja umjetnom inteligencijom i blockchain ekosustava, Dvorana 2 okuplja vodeće stručnjake, inovatore i donositelje odluka kako bi istražili načine zaštite i razvoja sustava koji pokreću moderno društvo.

Foto: Game changer

Panel: kibernetička sigurnost kritične infrastrukture

Regent Lounge Room

12:20 – 13:10

Kako društva postaju sve ovisnija o međusobno povezanim digitalnim sustavima, zaštita kritične infrastrukture postala je jedan od ključnih izazova našeg vremena.

Energetske mreže, prometni sustavi, zračne luke i ključne javne usluge danas su duboko integrirani s digitalnim tehnologijama, zbog čega kibernetička sigurnost više nije samo tehničko pitanje, već temelj nacionalne sigurnosti, gospodarske stabilnosti i povjerenja javnosti.

Ovaj razgovor na visokoj razini okuplja vodeće stručnjake iz područja kibernetičke sigurnosti, energetike, prometa i tehnologije kako bi raspravili o promjenjivom okruženju prijetnji, novim rizicima i strateškim okvirima potrebnima za zaštitu sustava koji omogućuju normalno funkcioniranje društva.

Sudionici panela:

• Branko Džakula, osnivač i glavni izvršni direktor (CEO), Skenify

• Dragana Bulatović, glavna izvršna direktorica (CEO), Isomont Ltd

• Mladen Bukić, direktor informacijske sigurnosti (CISO), Čikom

• Jelena Krkljuš, savjetnica izvršnog direktora, Aerodromi Crne Gore

Moderatorica:

Sanja Kekić

Predsjednica organizacije Women4Cyber Serbia (W4C Serbia).

Foto: Samardzic Milos

Panel: rizici umjetne inteligencije u digitalnom prostoru

Sigurnost, podaci, povjerenje i odgovornost

Regent Lounge Room

13:15 – 14:00

Umjetna inteligencija ubrzano mijenja način na koji organizacije posluju, komuniciraju i donose odluke. Iako otvara dosad nezabilježene mogućnosti za inovacije i učinkovitost, istodobno donosi složene izazove povezane s kibernetičkom sigurnošću, zaštitom privatnosti podataka, dezinformacijama, algoritamskom pristranošću i odgovornošću.

Kako umjetna inteligencija postaje sastavni dio ključnih poslovnih procesa i javnih usluga, pitanje više nije hoćemo li je usvojiti, već kako ćemo je koristiti na odgovoran način.

Kako osigurati povjerenje u sustave pokretane umjetnom inteligencijom? Koje su nove sigurnosne prijetnje u AI okruženjima? I gdje treba povući granicu između inovacija, regulative i javne odgovornosti?

Ovaj panel okuplja stručnjake iz akademske zajednice, područja kibernetičke sigurnosti, pravne struke i tehnoloških inovacija kako bi analizirali najvažnije rizike i odgovornosti u današnjem digitalnom okruženju koje sve više oblikuje umjetna inteligencija.

Sudionici panela:

• Dragan Milić, MILIĆ Legal

• prof. dr. sc. Srđan Kadić, Sveučilište Crne Gore

• Anđela Raičević, glavna izvršna direktorica (CEO) i suosnivačica, VirtuGuardians

• Predstavnik MTEL-a Crna Gora

Moderatorica:

izv. prof. dr. sc. Andreja Mihailović

Predsjednica organizacije Women4Cyber Montenegro.

Foto: Samardzic Milos

Fireside talk: prilike u solana ekosustavu

Festival Game Changer Montenegro s ponosom predstavlja razgovor s Markom Đurđevićem, suosnivačem organizacije Superteam Balkan.

Regent Lounge Room

14:00 – 14:20

Ovaj razgovor istražuje ubrzani razvoj Solana ekosustava i prilike koje on otvara u područjima Web3 tehnologija, infrastrukture, decentraliziranih aplikacija i globalnog razvoja startupova.

Kao jedan od ranih graditelja Solana ekosustava i ključna osoba iza organizacije Superteam Balkan, Marko Đurđević imao je važnu ulogu u povezivanju regionalnih talenata s globalnim prilikama – omogućujući osnivačima, programerima i startupovima pristup jednom od najbrže rastućih blockchain ekosustava u svijetu.

Razgovor će obuhvatiti teme poput pozicioniranja Balkana unutar globalne Web3 infrastrukture, ključnih izazova i znanja potrebnih za razvoj u decentraliziranim ekosustavima danas te područja u kojima se otvaraju nove prilike za graditelje i poduzetnike.