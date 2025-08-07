VATROGASCI NA TERENU /

Veliki požar u Osijeku: Sirene se čuju po cijelom gradu, situacija je ozbiljna

Foto: Rtl

Na mjesto događaja stigao je i zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin

7.8.2025.
18:29
danas.hr
Rtl
U Osijeku je izbio veliki požar. Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom u blizini stanice za tehnički pregled vozila, točno iza Lidla u Ulici sv. L. B. Mandića gdje je oko 17 sati izbio je požar.

Sirene su se čule u cijelom gradu, a gusti dim se proširio i bio vidljiv čak i u udaljenim dijelovima grada, na Jugu 2 i Donjem gradu.

Na terenu je veliki broj vatrogasnih vozila, stizali su jedno za drugim, požar je izbio u pogonu jedne tvrtke za izradu stolarije, piše komarilos.

Na teren je stigao i zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Na svom Facebook profilu objavio je: "Vjerujem da će požar uskoro biti pod kontrolom". 

Veliki požar u Osijeku: Sirene se čuju po cijelom gradu, situacija je ozbiljna