FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREDIVNO /

Joško Gvardiol potezom razveselio dječicu koja su mu ukrala srce

Joško Gvardiol potezom razveselio dječicu koja su mu ukrala srce
×
Foto: Ruben Albarran/shutterstock Editorial/profimedia

'Nepremostiv u obrani, ali našem Projektu Sreća ipak je malo popustio'

23.12.2025.
12:05
Sportski.net
Ruben Albarran/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Joško Gvardiol ponovno je pokazao kako veliko srce ima. Čestitao je Božić humanitarnoj organizaciji Projekt sreća koja se time pohvalila na Facebooku

"Nepremostiv u obrani, ali našem Projektu Sreća ipak je malo "popustio"... djeca su mu bez problema ukrala srce!", stoji u objavi organizacije uz video čestitku hrvatskog stopera. 

Projekt Sreća udruga je koja se bavi raznovrsnim problemima djece. Udruga je osnovana u cilju unaprjeđenja života djece, mladih, obitelji i osoba pod socijalnim rizikom i zagovaranja njihovih prava i interesa.

"Pomažemo djeci cijele Hrvatske. Naša misija je pomoći djeci u širokoj lepezi problema, najčešće zdravlja. Živimo emocije od suza do sreće" stoji u opisu udruge na Facebooku

POGLEDAJTE VIDEO: Treneri kakve još nije imao: Gvardiol kao komandos s Velebita pomoći će i na SP u SAD-u

Joško GvardiolHumanitarna UdrugaBožić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PREDIVNO /
Joško Gvardiol potezom razveselio dječicu koja su mu ukrala srce