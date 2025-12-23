Joško Gvardiol potezom razveselio dječicu koja su mu ukrala srce
'Nepremostiv u obrani, ali našem Projektu Sreća ipak je malo popustio'
Joško Gvardiol ponovno je pokazao kako veliko srce ima. Čestitao je Božić humanitarnoj organizaciji Projekt sreća koja se time pohvalila na Facebooku.
"Nepremostiv u obrani, ali našem Projektu Sreća ipak je malo "popustio"... djeca su mu bez problema ukrala srce!", stoji u objavi organizacije uz video čestitku hrvatskog stopera.
Projekt Sreća udruga je koja se bavi raznovrsnim problemima djece. Udruga je osnovana u cilju unaprjeđenja života djece, mladih, obitelji i osoba pod socijalnim rizikom i zagovaranja njihovih prava i interesa.
"Pomažemo djeci cijele Hrvatske. Naša misija je pomoći djeci u širokoj lepezi problema, najčešće zdravlja. Živimo emocije od suza do sreće" stoji u opisu udruge na Facebooku.
