ROYAL ZARUKE /

Nećakinja Lady Di, Lady Eliza Spencer, zablistala na raskošnoj zabavi povodom zaruka


Foto: Michael Brophy, Lmk Media/alamy/profimedia

Lady Eliza Spencer, nećakinja princeze Diane, proslavila je zaruke s Channingom Millerom uz obitelj i prijatelje

23.12.2025.
12:19
Hot.hr
Michael Brophy, Lmk Media/alamy/profimedia
Nećakinja princeze Diane, Lady Eliza Spencer (33), proslavila je svoje zaruke s Channingom Millerom na ekskluzivnoj zabavi na krovu s pogledom na ocean u Cape Townu, Južna Afrika, 20. prosinca. Par, koji je zajedno devet godina, zaruke je objavio u srpnju nakon prosidbe u Grčkoj, a na proslavi su bili najbliži prijatelji i obitelj, piše Hello!.

 

Foto: @elizavspencer Instagram
Foto: @elizavspencer Instagram

Eliza je zablistala u poluprozirnoj bijeloj mini haljini s cvjetnim detaljima, a na društvenim mrežama podijelila je fotografije s bliskim članovima obitelji, uključujući svoju sestru blizanku Lady Ameliu (33) i stariju sestru, Lady Kitty Spencer (34) te majku Victoriju Lockwood (60). 

Buduća mladenka otkrila je za Hello! da oboje žele destinacijsku svadbu, a kao potencijalnu lokaciju spomenula je i Lake Como. Par se prvi put upoznao prije 15 godina u Južnoj Africi, a Channing je prosidbu izveo na zalasku sunca u Santoriniju s prstenom od 2,5 karata koji je posebno odabran u znak veze s domovinom para.

