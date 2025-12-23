Nećakinja Lady Di, Lady Eliza Spencer, zablistala na raskošnoj zabavi povodom zaruka

Nećakinja princeze Diane, Lady Eliza Spencer (33), proslavila je svoje zaruke s Channingom Millerom na ekskluzivnoj zabavi na krovu s pogledom na ocean u Cape Townu, Južna Afrika, 20. prosinca. Par, koji je zajedno devet godina, zaruke je objavio u srpnju nakon prosidbe u Grčkoj, a na proslavi su bili najbliži prijatelji i obitelj, piše Hello!.

Foto: @elizavspencer Instagram

Foto: @elizavspencer Instagram

Eliza je zablistala u poluprozirnoj bijeloj mini haljini s cvjetnim detaljima, a na društvenim mrežama podijelila je fotografije s bliskim članovima obitelji, uključujući svoju sestru blizanku Lady Ameliu (33) i stariju sestru, Lady Kitty Spencer (34) te majku Victoriju Lockwood (60).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Buduća mladenka otkrila je za Hello! da oboje žele destinacijsku svadbu, a kao potencijalnu lokaciju spomenula je i Lake Como. Par se prvi put upoznao prije 15 godina u Južnoj Africi, a Channing je prosidbu izveo na zalasku sunca u Santoriniju s prstenom od 2,5 karata koji je posebno odabran u znak veze s domovinom para.

POGLEDAJTE VIDEO: Nuklearka se vraća na velika vrata: Šušnjar otkrio zašto to ne bi trebalo biti problem