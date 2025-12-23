Supruga Frane Lasića bez zadrške: 'Da sam birala partnera zbog novca, izabrala bih drugog'

Frano Lasić (71) i njegova supruga Milena (39) već godinama uživaju u mirnom obiteljskom životu sa sinom, a njihova ljubavna priča, i danas često tema javnosti zbog razlike u godinama, započela je prije 14 godina – sasvim spontano i bez velikih planova.

Milena je u razgovoru za Balkan Woman otvoreno govorila o njihovom upoznavanju, počecima veze i braku koji traje već deset godina. U trenutku kada su se upoznali imala je 26 godina, dok je Frano tada živio u Dubrovniku. Sudbonosni susret dogodio se u jednom kafiću u centru Beograda, gdje ju je glumac prvi put ugledao i, kako sama kaže, odmah primijetio.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"Ugledao me i pitao: “Tko je ova mala?” – prisjetila se Milena. Iako tada nisu stupili u izravan kontakt, već pri sljedećem susretu započeo je razgovor koji je ubrzo prerastao u češću komunikaciju, pozive i poruke. Frano joj je govorio o želji da se preseli u Beograd, a Milena priznaje da mu je odlučila vjerovati kada je rekao da je upravo zbog nje donio tu odluku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Moji najbliži znaju tko sam'

Vrlo brzo su počeli živjeti zajedno, a Milena ističe kako u startu nije donosila velike zaključke jer o Franinom životu tada nije znala mnogo. "Kada sam shvatila da je imao buran život, nije mi se to odmah svidjelo, ali razgovarali smo puno i otvoreno o svemu. Odgovarala mi je pažnja, ali najviše taj zdrav odnos koji je danas rijetkost", rekla je.

Njihova veza od početka je bila pod povećalom javnosti, ponajviše zbog razlike od 32 godine, no Milena kaže da se s vremenom naučila nositi s komentarima i predrasudama.

"Najčešće su to frustracije drugih ljudi. Moji najbliži znaju tko sam i važno im je da sam sretna. Moja majka je moj najbolji prijatelj i sve je od početka prihvatila", istaknula je.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ataimages

'Frano nije tajkun, on je umjetnik'

Dodaje i kako su ona i Frano sve uvijek rješavali razgovorom te da im je upravo komunikacija temelj odnosa. "Čak i Frano kaže da je tek uz mene osjetio pravi osjećaj obitelji, nešto što mu je s godinama nedostajalo", otkrila je.

Osvrnula se i na negativne komentare koji su se često odnosili na financije ili motive veze. "Da sam birala partnera zbog novca, sigurno bih izabrala nekog drugog. Frano nije tajkun, on je umjetnik. Danas mi više nije važno što drugi misle, nego što mislimo mi", zaključila je Milena.

Njihova priča, unatoč kritikama, pokazuje da razlika u godinama nije prepreka kada postoji međusobno poštovanje, razumijevanje i osjećaj zajedništva koji su, kako sami kažu, godinama samo rasli.

POGLEDAJTE VIDEO: Habijan za Direkt o sramotnoj Milanovićevoj izjavi dvije godine poslije: 'Nije bilo isprike'