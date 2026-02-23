Cvita je spremna raskrinkati Mirjanu i Domazeta, a Lucu čeka neugodno iznenađenje

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

Cvita nije oduševljena Katarininom odlukom o vjenčanju s Domazetom pa joj se odluči suprotstaviti, no njezin je odgovor itekako iznenadi. U isto vrijeme prati svaki Mirjanin korak ne bi li je uhvatila na djelu.

Šušnjara se sve teže nosi s očinskim dužnostima, a Lucina blizina sve ga više buni – rađaju li se neki novi osjećaji?

Krsto je odlučan u namjeri da ponovno osvoji Lucu i vraća se u njihov dom kao da je sve u redu, što nju potpuno izbaci iz takta.

Vice se ponovno petlja u obiteljske odnose Vukasa i spreman je podržati Marka protiv Nikole.

Nikola i Zora potajno posjećuju ginekologa i spremni su donijeti odluku koja mijenja sve...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

