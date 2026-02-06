Osoba, a ne dijagnoza: zašto film 'Sve po spisku' pogađa ravno u živac i tjera na razmišljanje

„Problem nije Touretteov sindrom, problem je to što ljudi o Touretteovu sindromu ne znaju dovoljno“, jedna je od ključnih poruka filma „Sve po spisku“, koji uskoro stiže u domaća kina. Riječ je o podjednako dirljivoj i duhovitoj priči, temeljenoj na stvarnom životu Johna Davidsona, škotskog aktivista koji je gotovo cijeli život proveo pokušavajući objasniti ono što društvo ne želi razumjeti.

Johnu Davidsonu Touretteov sindrom dijagnosticiran je s 15 godina, u vrijeme kada se o tom neurološkom poremećaju nije znalo gotovo ništa. Do tada, njegov je život bio posve uobičajen: odrastao je početkom osamdesetih u radničkoj obitelji u malom škotskom gradu. Imao je prijatelje, dobre ocjene u školi i velike snove o nogometnoj karijeri.

Priča iz stvarnog života koja otvara oči

Sve se mijenja ulaskom u adolescenciju, kada se pojavljuju prvi tikovi koje ne može kontrolirati. Isprva treptaji oka, nekontrolirani pokreti, zatim trzaji i grčevi, a naposljetku i impulzivno izgovaranje 'sočnih' psovki i 'teških riječi' u društveno potpuno neprihvatljivim situacijama.

S prvim simptomima, njegov se život nepovratno mijenja. Nitko oko njega ne razumije što mu se događa. Ni obitelj, ni prijatelji, ni škola. U krajnjoj liniji, to što mu se događa ne razumije niti on sam.

Umjesto pomoći, John dobiva kazne, batine, izolaciju i stigmu. Roditelji ga se srame, donedavni prijatelji ga maltretiraju, zaključavaju u ormare, proglašavaju luđakom, a od perspektivnog učenika i sportaša postupno postaje netko tko se više ne uklapa ni u vlastitu obitelj niti u društvo.

Umjesto povlačenja, John odlučuje aktivno djelovati i mijenjati percepciju i živote ljudima s Tourettovim sindromom: osniva grupe podrške, putuje zemljom, educira javnost i stvara prostor u kojem ljudi s Touretteovim sindromom mogu postojati bez straha i isprika.

Ako očekujete klišeje i patetiku, u filmu „Sve po spisku“ ih nećete gledati. Redatelj i scenarist Kirk Jones ne nudi jednostavne odgovore ni inspirativne recepte, već prati čovjeka koji rješenja pronalazi u hodu.

Priča o dijagnozi koja ne definira čovjeka i društvu koje još mora učiti

Njegov je rad naposljetku prepoznat i odlikovan ordenom MBE kraljice Elizabete II (Priznanje za iznimna postignuća ili usluge zajednici i Ujedinjenom Kraljevstvu). Na samoj ceremoniji John je, zbog nervoze i treme, uzviknuo: „Jebeš kraljicu“, rečenicu koju, kako je sam John Davidson rekao u jednom intervjuu, nikada ne bi namjerno izgovorio niti pomislio. Upravo taj trenutak precizno sažima temeljni problem s kojim se osobe s Touretteovim sindromom, kada ga prati koprolalija (sindrom psovanja), svakodnevno suočavaju.

U konačnici, „Sve po spisku“ je film o društvu koje ne zna što bi s onima koji se ne uklapaju u propisane obrasce ponašanja. I o čovjeku koji je, odlučio da o tome neće ni pokušati šutjeti. John je odlučio poduzeti nešto i boriti se protiv neznanja, predrasuda, te tako pomoći drugima. U filmu „Sve po spisku“ Redatelj i scenarist Kirk Jones briljantno balansira dirljive, bolne trenutke i borbu sa samim sobom, teške i urnebesne situacije, a pritom dopušta nama gledateljima da iskreno reagiramo, suzama i smijehom, bez grižnje savjesti.

U glavnoj ulozi je Robert Aramayo, glumac mnogima poznat po ulozi mladog Eddarda Starka (Igre prijestolja), a koji u ovom filmu definitivno ostvaruje jednu od najvažnijih uloga karijere. Aramayo u ulozi Johna Davidsona donosi preciznu i živu izvedbu, vješto proživljavajući ranjivost i šarm glavnog protagonista bez preglumljavanja ili karikiranja. Njegov Davidson ostaje ono što je najvažnije: osoba, a ne dijagnoza.

Foto: Promo

Mladog Johna Davidsona glumi nevjerojatno talentirani debitant Scott Ellis Watson, koji savršeno utjelovljuje zbunjenost, nesnalaženje, ali i hrabrost kao ključnu karakternu osobinu koja ga kroz sve prepreke vodi cijeli život. U ostalim ulogama pojavljuju se Maxine Peake u ulozi Dottie, medicinske sestre za mentalno zdravlje i majke Johnova najboljeg prijatelja Murraya, kojeg glumi Francesco Piacentini-Smith.

Još jednu od važnijih uloga nosi slavni škotski glumac Peter Mullan (poznat iz legendarnih filmova kao što su Braveheart i Trainspotting), kao Tommy Trotter koji ga zapošljava u lokalnom društvenom centru i pruža mu podršku na njegovom putu da postane osoba koja je edukator, mentor, oslonac za sve ljude s Touretteovom sindromom, ali i inspiracija svima ostalima kao istinski primjer samoprihvaćanja, snage razumijevanja i ljudskosti.

„Sve po spisku“ u kina stiže 12. veljače, ne propustite ovu istinitu i snažnu priču koja nikoga neće ostaviri ravnodušnim.

