Svi znaju da su tamo, ali nije ih briga?! Evo gdje je u Zagrebu snimljeno najviše prekršaja

U noći sa subote na nedjelju, tijekom provođenja preventivno-represivne akcije 'Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu' na području Policijske uprave zagrebačke, policijski su službenici utvrdili ukupno 479 prometnih prekršaja.

Podsjetimo, akcija se provodi s ciljem podizanja razine sigurnosti u prometu odnosno sprječavanja počinjenja najtežih prometnih prekršaja prvenstveno vožnje pod utjecajem alkohola i droga kao i s ciljem sprječavanja i sankcioniranja drugih težih prometnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

Od 479 prekršaja - 193 nepropisna brzina

Kako navodi policija, od ukupno 479 prekršaja utvrđena su 193 prekršaja nepropisne brzine, 46 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 25 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, šest prekršaja nepropisne uporabe mobitela u vožnji te 209 ostalih prekršaja.

"Najveće koncentracije alkohola u organizmu zabilježene su kod 56-godišnjaka koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,41 g/kg u organizmu na području Svetog Ivana Zeline, 59-godišnjaka koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,21 g/kg u organizmu na području Velike Gorice i 42-godišnjakinje koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola od 2,32 g/kg u organizmu na području Trešnjevke", navodi PUZ.

Policija ističe vozača koji je upravljao pod utjecajem od 2,41 promila alkohola u krvi.

Za jutarnjih 2,41 promila - kazna 2610 eura

"U subotu 24. siječnja oko 8.35 sati u Svetom Ivanu Zelini, 56-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se kolnikom D3 u smjeru sjevera. Dolaskom do Ulice Vladimira Nazora zaustavili su ga policijski službenici. Obavljenim nadzorom vozila i vozača te alkotestiranjem utvrdili su da vozač upravlja pod utjecajem od 2,41 g/kg alkohola u organizmu. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je doveden na nadležni prekršajni sud", navodi policija.

Policija je predložila da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 2.650 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Sud je okrivljenika proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2.610 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

"S obzirom na broj utvrđenih prometnih prekršaja koristimo priliku te još jednom pozivamo sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Vozači, razmislite! Neodgovornim ponašanjem i grubim kršenjem propisa ugrožavate ne samo svoju sigurnost već i sigurnost te živote drugih sudionika u prometu", navodi policija.

Pet prometnih kamera u Zagrebu s najviše prekršaja

HAK revija, pak, doznala je od PUZ-a kojih pet fiksnih prometnih kamera su u Zagrebu registrirale najviše prekršaja u 2025. godini. Zanimljivo, lokacije ovih kamera su poznate, vozači dobro znaju gdje se nalaze, upoznati su s ograničenjima brzine, a opet te iste kamere bilježe tisuće prekršaja! Ovo je top 5 kamera s najviše prekršaja u 2025. godini:

1. Aleja grada Bolonje kod Podsusedske aleje – 6234 prekršaja

2. Aleja grada Bolonje kod Dubravice – 4440 prekršaja

3. Avenija Marina Držića kod Slavonske avenije – 3843 prekršaja

4. Slavonska avenija u zoni kućnog broja 59 – 2581 prekršaj

5. Slavonska av. kod Sachsova ulice – 1960 prekršaja

Zanimljivo, iste kamere zabilježile su najviše prekršaja i godinu dana ranije, 2024., jedino je poredak minimalno promijenjen i moramo reći kako je lani ipak značajno smanjen ukupni broj prekršaja na tim kamerama.

Apsolutni rekorder 2024. godine bila je kamera na Aleji grada Bolonje kod Podsusedske aleje s 9926 snimljenih prekršaja nepropisne brzine. Slijede kamere na Aleji grada Bolonje kod Dubravice s 5269 snimljenih prekršaja nepropisne brzine, na Aveniji Marina Držića kod Slavonske avenije s 3526 prekršaja, na Slavonskoj aveniji kod Sachsove ulice s 1567 prekršaja te na Slavonskoj aveniji u zoni kućnog broja 59 s 805 prekršaja.

POGLEDAJTE VIDEO :Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji