Strašne tragedije na hrvatskim cestama: Dvoje mrtvih u jednoj noći

Velika tragedija dogodila se rano jutros na autocesti A6 Rijeka – Zagreb. U tunelu Hrasten, u blizini čvorišta Oštrovica, u sudaru je život izgubila jedna osoba, javila je PU primorsko goranska.

Nesreća se dogodila oko 4 sata ujutro u kolničkom traku u smjeru Rijeke. Prema prvim dostupnim informacijama, u nesreći su sudjelovale dvije osobe. Jedna osoba je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja, a druga osoba je s ozljedama hitno prevezena na HMT Sušak radi pružanja daljnje liječničke pomoći.

Težina njezinih ozljeda zasad nije službeno potvrđena. Na mjestu događaja intervenirale su dežurne službe, a policijski službenici proveli su očevid kako bi se utvrdile točne okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Promet tom dionicom autoceste bio je privremeno reguliran uz posebna ograničenja.

Tragedija u Međimurju

Prometna nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se noćas oko 00.20 sati, i u Međimurju. Jedna osoba izgubila je život nakon slijetanja vozila s kolnika i prevrtanja na krov. Nesreća se dogodila na prometnici između naselja Mačkovec i Žiškovec, u blizini plinske postaje u Slemenicama, na dionici ceste koja je u noćnim satima slabo osvijetljena, piše eMedjimurje. Policija je objavila detalje očevida ove nesreća i fotografije s mjesta tragedije.

"Na državnoj cesti između naselja Mačkovec i Slemenice, 59-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka, a da se vozilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake. Zbog toga je u blagom desnom zavoju vozilom sišao izvan kolnika ulijevo u odvodni cestovni jarak, gdje je naletio na betonski propusni most, nakon čega se je vozilo prevrnulo na krov.

Na mjesto događaja izašli su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, no nažalost, konstatirana je smrt vozača. Tijelo je po djelatnicima komunalne tvrtke prevezeno u Županijsku bolnicu Čakovec, na odjel patologije, gdje će se obaviti obdukcija tijela, nakon čega će se kvalificirati događaj", priopćila je PU međimurska.

