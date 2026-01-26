Tragedija kod Knina: Poginuo muškarac (30), policija otkrila kako je došlo do nesreće

Kod Knina se jučer dogodila teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio muškarac (30). Kako je policija jutros izvijestila, do nesreće je došlo na križanju državnih cesta D1 i D59 oko 15.20 sati.

"Prema rezultatima očevida, 30-godišnjak je upravljao osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka te se kretao iz smjera Kistanja prema Kninu. Po izlasku iz lijevog preglednog zavoja i dolasku do raskrižja s državnom cestom D1, vozač nije zaustavio vozilo, već je nastavio kretanje ravno, pri čemu je prednjim dijelom vozila udario u rubni kamen, a potom i u kameno-zemljani usjek", pojašnjavaju iz PU šibensko kninske.

Vozač je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja. Tijelo je, nakon pregleda mrtvozornika, prevezeno na patologiju radi obdukcije. O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.

