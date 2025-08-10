Sve je spremno za 310. Sinjsku Alku: Natjecat će se 17 kopljanika, naslov brani Jure Domazet Lošo

Sinj je danas u znaku Alku. Sinjska alka jedinstveno je konjičko viteško natjecanje u Europi, koje se održava u čast pobjede nad Osmanlijama 1715. godine. Alkari odjeveni u raskošne odore, na konjima u punom trku gađaju alku s ciljem da pogode u sridu.

u Sinju se održava 310. Sinjska Alka

naslov brani Jure Domazet Lošo

natjecat će se 17 alkara kopljanika



U 16 sati počinje smotra

15.45 - Službeni dio natjecanja počinje danas u 16.30 sati. Pola sata ranije predviđen je prijavak i smotra, nakon čega će alkarska četa krenuti prema trkalištu, gdje će se održati 310. Sinjska alka.

Natjecat će se 17 alkara

15.40 - Na 310. Sinjskoj Alci natjecat će se 17 alkara kopljanika. Svoj treći naslov brani Jure Domazet Lošo, koji je prošle godine slavio sa šest punata

Na Alku ne dolazi ni Milanović ni Plenković

15.30 - Tajnikom Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić jučer je u RTL Danas rekao da su ponovno svima upućeni pozivi kao prije tjedan dana. Potvrdio je da predsjednik države Zoran Milanović ovog puta upućuje svoga izaslanika, to će biti general Tihomir Kundid, pozivu se odazvao predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a premijera zastupati ministar Ivan Medved.

Peti put odgođena

15.15 - Sinjska Alka trebala se održati prošle nedjelje, no odgođena je zbog jake kiše - i to četvrti put u posljednjih 50 godina.

Podsjetimo, i 1976. godine Sinjska Alka odgođena je zbog kiše, 1988. zbog gripe konja, 1995. zbog vojno-redarstvene operacije Oluje (za dva tjedna) te u prošlu nedjelju, zbog jake kiše i grmljavine.