Bivši šef karate saveza nepravomoćno osuđen na 13 godina: Odmah ga sproveli u zatvor

Umirovljeni trener i bivši predsjednik Hrvatskog karate saveza Stjepan Čelan zvani Željko (74) nepravomoćno je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu osuđen na 13 godina zatvora. Čelan je nakon izricanja presude odmah uhićen i sproveden u zatvor u Remetincu jer zakon nalaže obvezno određivanje istražnog zatvora za kazne veće od pet godina, piše Jutarnji list.

Doživotna zabrana rada s djecom

Osim zatvorske kazne, sudsko vijeće za mladež izreklo mu je i niz sigurnosnih mjera. Pune 23 godine Čelan ne smije obavljati dužnosti i djelatnosti u karate klubovima i karate savezima. Izrečena mu je i doživotna zabrana obavljanja bilo kakve djelatnosti u kojoj bi dolazio u redoviti kontakt s djecom. Nakon odsluženja zatvorske kazne, pet godina će biti pod zaštitnim nadzorom.

Nakon što presuda postane pravomoćna, sljedećih 18 godina ne smije se približiti žrtvama. Trajno mu se oduzima disk koji mu je zaplijenjen u jesen 2018. godine, kako bi se uništio sav pornografski materijal. Na kraju, Čelan mora platiti i oko 6000 eura sudskih troškova.

Godinama zlostavljao maloljetnice

Prema optužbi, Čelan je od jeseni 2012. do zime 2016. godine počinio devet seksualnih delikata na štetu maloljetnica, počevši od bludnih radnji i spolne zloporabe djeteta starijeg od 15 godina pa do spolnog iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina i iskorištavanja djece za pornografiju.

Srednjoškolkama je govorio da je "karate kao seks" i da se njemu kao treneru trebaju prepustiti isto kako bi se prepustile dečkima. Jednoj je djevojci govorio da na trening dolazi puno ranije pa ju je neprimjereno dodirivao po tijelu. Obećavao joj je sportsku slavu i slao joj nedolične poruke.

Drugu je uznemiravao dok ju je vozio kući s treninga, a treću je spolno iskoristio tijekom jednog natjecanja u Veneciji. Djevojkama je tijekom treninga postavljao pitanja seksualne prirode i dodirivao ih po intimnim dijelovima tijela.

Čelana je zanimao i njihov odnos s partnerima te ih je uvjeravao da je monogamija neprirodna. Kada bi mu neka od djevojaka pružila otpor, odbijao ju je trenirati i držao ju je pod emocionalnom kontrolom. Osim toga, nagovarao ih je na razne neprimjerene postupke te im puštao pornografski sadržaj.

Tijekom pretrage njegovog doma, policija je na tvrdom disku pronašla fotografije golih maloljetnica s fokusom na spolne organe.

Bio je iznenađen odlukom suda

Čelan od početka postupka poriče krivnju, a njegov odvjetnik najavio je žalbu na rješenje o određivanju istražnog zatvora.

"Nismo zadovoljni presudom, ne znamo razloge na temelju kojih je donesena tolika kazna jer još uvijek nismo vidjeli obrazloženje presude. Cijeli postupak je jako dugo trajao, istraga je pokrenuta u rujnu 2018. godine, a moj je klijent otada dva puta bio u pritvoru, ukupno mjesec i pol", rekao je Čelanov odvjetnik.

Na pitanje kako je njegov klijent primio presudu, odvjetnik je kratko odgovorio da je "bio vrlo iznenađen jer je očekivao oslobađajuću odluku i jer od samog početka negira krivnju".