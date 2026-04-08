Zaokret u SDP-u? Siniša Hajdaš Dončić prvo kritizirao Vladu, a onda uputio neobičan poziv

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u srijedu je u Hrvatskom saboru komentirao izvješće premijera Andreja Plenkovića s posljednjeg sastanka Europskog vijeća.

Poručio je kako se, unatoč tvrdnjama Vlade o "odgovornoj politici“ i "dobrom smjeru“, stvarno stanje u Hrvatskoj više ne može sakriti.

Raskorak koji ima ime i prezime

Hajdaš Dončić je upozorio na poražavajuće ekonomske pokazatelje, istaknuvši da dok je BDP po stanovniku na oko 55 posto europskog prosjeka, plaće kaskaju na svega 46 posto.

"Tko je zaradio na inflaciji? Podaci su jasni. Profit nefinancijskih tvrtki se u pet godina udvostručio, kao i profit banaka. Inflacija se u Hrvatskoj nije hranila rastom plaća, nego rastom profitnih marži, posebno u bankarstvu, trgovačkim lancima i telekomunikacijama“, naglasio je šef SDP-a.

Kao najplastičniji primjer naveo je svakodnevni život prosječnog kućanstva:

"Hrvatski građani u Konzumu stavljaju sir u košaricu plaćajući europsku cijenu, ali u novčaniku imaju pola europske plaće. Na pumpi plaćaju europske litre, ali ne zarađuju europski. To je jedina računica koja se stvarno broji.“

'Hrvatska raste, ali ne napreduje'

Kritizirao je i strukturu gospodarskog rasta, napomenuvši da produktivnost u Hrvatskoj u deset godina porasla svega devet posto, dok su nas usporedive zemlje srednje i istočne Europe prestigle.

Posebno ga brine što produktivnost pada u industriji i IT sektoru, a raste jedino tamo gdje nisu potrebne reforme – u turizmu i nekretninama.

"Slovenija je dobila znatno manje sredstava iz EU fondova, ali ih je usmjerila prema reformama i digitalnoj tranziciji. Kod nas se sve svelo na infrastrukturu i projekte koji dobro izgledaju u tablicama. Rast nije isto što i razvoj. Hrvatska raste, ali ne napreduje“, ocijenio je Hajdaš Dončić.

Otpornost nacije nije samo nabavka aviona

Osvrnuvši se na vanjsku politiku i sigurnost, upozorio je da Hrvatska nije pripremljena za buduće izazove, ni diplomatski ni materijalno. Naveo je da se uvoz hrane udvostručio te da nije izgrađena energetska neovisnost.

"Otpornost nacije nije samo vojska i nabavka aviona. Otpornost je domaća hrana na stolu, vlastita energija u mreži i industrija koja ne ovisi o uvoznim lancima. To je lekcija koju ova Vlada svaki dan ignorira“, rekao je Hajdaš Dončić.

Pozvao na dogovor ljevice i desnice

Hajdaš Dončić je podsjetio zastupnike na vrijeme premijera Račana i predsjednika HDZ-a Sanadera koji su, unatoč neslaganjima, znali naći zajednički jezik oko NATO-a i europskog puta. Pozvao je na povratak takve kulture razgovora radi zaštite nacionalnih interesa.

Završno je podsjetio na SDP-ov razvojni model predstavljen u siječnju, koji nudi porezno rasterećenje za poduzetnike koji dižu plaće i pravednije oporezivanje kapitala.

"Domoljublje nije hvalospjev onome što jest, nego odgovornost prema onome što bi moglo biti. Hrvatska ima sve što joj treba da bude blizu vrha europskih tablica, a ne na sredini. Za to ne trebamo čekati povoljne okolnosti, trebamo odluku koju ćemo donijeti zajedno u ovoj dvorani – i ljevica i desnica“, zaključio je predsjednik SDP-a.

