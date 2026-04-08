Ćorića pitali kako je uvijek netko drugi kriv za rekordnu inflaciju: 'Ne postoji čarobni štapić'

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je u srijedu na 'aktualcu' SDP-ovoj Ireni Dragić da za rješenje problema inflacije ne postoji čarobni štapić kada je ona inicirana cijenom uvoznih proizvoda ili rezultat šoka na tržištu energenata.

"Od početka rata u Ukrajini, posljednje četiri godine, imamo najvišu inflaciju u EU, sada smo zasjeli i na neslavno prvo mjesto, a premijeru je uvijek netko drugi kriv. U siječnju vas je vratio u Vladu, iako ste iz nje otišli kao najnepopularniji ministar. Jeste li vi zaista vrhunski ekonomski stručnjak koji zna izaći iz ove krize ili se bojite reći da je za ovo odgovorna Plenkovićeva vlada i da ne znate kako riješiti inflaciju", upitala je SDP-ova Irena Dragić potpredsjednika Vlade i ministra financija Tomislava Ćorića. Ministar je odgovorio kako ne misli da je najbolji ekonomski stručnjak u zemlji, te da ni ministar nije postao da bude popularan.

"Ja ne znam koliko vi o inflaciji kao fenomenu znate, dojma sam da ne znate ništa. Oni koji nešto znaju o njoj, vrlo malo progovaraju. Inflacija kojoj svjedočimo proteklih nekoliko godina dominantno je uzrokovana izvana, kako u RH tako i EU", rekao je, te naglasio kako nije točno da Hrvatska posljednje četiri godine ima najveću inflaciju u EU.

Nitko nije imun, eventualno Norveška

Dodao je kako za rješavanje problema inflacije ne postoji čarobni štapić kada je ona inicirana cijenom uvoznih proizvoda ili dolazi od šoka na tržištu energenata. Niti jedna zemlja u EU, eventualno Norveška, nije imuna na ovakav enorman porast cijena nafte uzrokovan ratom na Bliskom istoku, dodao je.

"To se ne može riješiti fiskalnom politikom niti akcijom bilo koje vlade jer da može riješilo bi se, onda ni druge zemlje ne bi imale visoke stope inflacije. U pravilu su nešto veće stope inflacije generirane visokim stopama gospodarskog rasta, a RH je u proteklih nekoliko godina jedna od zemalja EU s ponajvećom stopom gospodarskog rasta", poručio je Ćorić.

Dragić je uzvratila kako svaka zemlja u EU ima istu krizu pa tako, primjerice, i Slovenija koja, naglasila je, pak ima duplo manju inflaciju.

Šušnjar: Naš plan predviđa snažnije korištenje geotermalne energije

Potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je kako je njegovo ministarstvo stavilo akcent na geotermalni potencijal u RH, gdje je, kazao je, gradijent i do 50-60 posto veći u odnosu na ostatak Europe, no da se razvoju geotermalne energije mora pristupati racionalno.

"Mnoge lokalne jedinice su krenule putem razvoja i zapele u tom procesu. Država je preuzela na sebe proces istražnih bušotina i uložila značajna sredstva. Naš plan do 2030. s pogledom na 2050. jasno predviđa snažnije korištenje geotermalne energije", rekao je odgovarajući Dariju Hrebaku (HSLS).

Šušnjar je naveo kako su do sada izdane 23 dozvole za 13 eksploatacijska polja te su u tijeku pregovori s Europskom komisijom oko poticanja proizvodnje električne energije iz geotermalnih potencijala.

"Ovime dugoročno smanjujemo troškove za građane i podižemo konkurentnost hrvatskog gospodarstva, poticat ćemo izgradnju postrojenja s nula emisija CO2, čime ćemo povećati suverenost i samodostatnost u proizvodnji i energije i hrane", rekao je.

Glavina: Možemo biti zadovoljni turističkim rezultatima za prva tri mjeseca

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako su osigurani svi preduvjeti za uklanjanje postojećeg i izgradnju novog stadiona Maksimir. Na međunarodnom arhitektonsko-urbananističkom natječaju izabrat će se najbolja i najpovoljnija ponuda za izgradnju stadiona koji će imati 35.000 mjesta, garažu s 800 parkirališnih mjesta, pomoćna igrališta.

Početak uklanjanja postojećeg stadiona planirano je iduće godine, a početak gradnje novog tijekom 2029. godine, odgovorio je HDZ-ovoj Danijeli Blažanović, koja je naglasila da se radi o simbolu sporta, povijesti i otpora represivnom jugoslovenskom režimu.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izrazio je zadovoljstvo turističkim rezultatima za prva tri mjeseca. Broj dolazaka i noćenja povećan je za devet posto, a podaci za ožujak su ohrabrujući, dodao je.

"Kada gledamo rezultate za uskršnji vikend, možemo biti zadovoljni jer imamo oko pola milijuna noćenja i 150 milijuna dolazaka. To je lošije nego prošle godine, no Uskrs je tada bio nešto kasnije, ali kad uspoređujemo s 2024., kada je bio ranije, onda imamo i više turističkog prometa", naveo je. Geopolitičke nestabilnosti sigurno će utjecati na broj turističkih kretanja, očekuje Glavina, no ističe kako Hrvatska ima prednosti kao turistička zemlja. S obzirom na to da se, kazao je, oslanjamo na 80 posto turističkog prometa iz Europe, naše su prednosti blizina, dostupnost jer smo cestovna destinacija, i sigurnost.

"Da bi osigurali dobre brojke ključno će biti definiranje cijena, svi moraju biti svjesni da u cijelom lancu eventualne gubitke moramo podijeliti solidarno i da izađemo s dobrim paketima i cijenama", kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekonomski stručnjak 'razmontirao' Ćorićevu izjavu o rastu inflacije: 'Postoji domaći arsenal artiljerije...'