HDZ oštro odgovorio Hajdašu Dončiću: 'Sreća što nema priliku provoditi svoje 'briljantne' ideje'

HDZ je oštro reagirao u subotu na kritike predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića upućene Vladinoj gospodarskoj politici, ocijenivši kako je sreća za građane što Hajdaš Dončić nema priliku provoditi svoje “briljantne” ideje u uvjetima globalnih kriza i vanjskih šokova.

"Ključna mjera koju je Hajdašev SDP nedavno nudio bila je, po nalogu krupnog kapitala, ukidanje ograničenja cijena na 100 najkupovanijih prehrambenih i higijenskih proizvoda. A čime bi potrošačka košarica u Hrvatskoj poskupjela za - 25 posto", objavio je HDZ na društvenoj mreži.

Za Hajdaša Dončića su naveli kako je sreća po hrvatske građane što on kao najgori ministar u najgoroj i socijalno najbezosjećajnijoj vladi u povijesti zemlje, onoj SDP-ovoj, ne vodi Hrvatsku u uvjetima globalnih kriza i vanjskih šokova.

"Pa ni nema priliku realizirati svoje 'briljantne' ideje - prodati hrvatske autoceste, nametnuti koridor kroz BiH kako bi se, u dogovoru s Komšićem, spriječila izgradnja Pelješkog mosta ili pak opstruirati LNG terminal radi interesa istočnog plinskog lobija", objavio je HDZ.

Hajdaš Dončić rekao je ranije u subotu u Karlovcu kako je sve što Vlada radi stihija, da se ne razmišlja kako se troši europski novac, da se uvozi nekontrolirano strana radna snaga i nema povećanja produktivnosti, ocijenivši da zbog nečinjenja "imamo državu na autopilotu ili na umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković".

