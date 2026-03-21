HDZ oštro odgovorio Hajdašu Dončiću: 'Sreća što nema priliku provoditi svoje 'briljantne' ideje'
Hajdaš Dončić rekao je ranije kako je sve što Vlada radi stihija, da se ne razmišlja kako se troši europski novac, da se uvozi nekontrolirano strana radna snaga i nema povećanja produktivnosti
HDZ je oštro reagirao u subotu na kritike predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića upućene Vladinoj gospodarskoj politici, ocijenivši kako je sreća za građane što Hajdaš Dončić nema priliku provoditi svoje “briljantne” ideje u uvjetima globalnih kriza i vanjskih šokova.
"Ključna mjera koju je Hajdašev SDP nedavno nudio bila je, po nalogu krupnog kapitala, ukidanje ograničenja cijena na 100 najkupovanijih prehrambenih i higijenskih proizvoda. A čime bi potrošačka košarica u Hrvatskoj poskupjela za - 25 posto", objavio je HDZ na društvenoj mreži.
Za Hajdaša Dončića su naveli kako je sreća po hrvatske građane što on kao najgori ministar u najgoroj i socijalno najbezosjećajnijoj vladi u povijesti zemlje, onoj SDP-ovoj, ne vodi Hrvatsku u uvjetima globalnih kriza i vanjskih šokova.
"Pa ni nema priliku realizirati svoje 'briljantne' ideje - prodati hrvatske autoceste, nametnuti koridor kroz BiH kako bi se, u dogovoru s Komšićem, spriječila izgradnja Pelješkog mosta ili pak opstruirati LNG terminal radi interesa istočnog plinskog lobija", objavio je HDZ.
Hajdaš Dončić rekao je ranije u subotu u Karlovcu kako je sve što Vlada radi stihija, da se ne razmišlja kako se troši europski novac, da se uvozi nekontrolirano strana radna snaga i nema povećanja produktivnosti, ocijenivši da zbog nečinjenja "imamo državu na autopilotu ili na umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković".
