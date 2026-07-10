Riječki vodovod nakon drame sa sumporovodikom: 'Podnijeli smo prijavu, sada nema opasnosti za zdravlje'

Neugodan miris koji se posljednjih dana širio oko tvornice za preradu ribe Adriatic Orada ponovno je uznemirio građane, nakon čega su na teren izašli vatrogasci, policija i druge nadležne službe.

Mjerenjima su u šahtovima utvrđene povišene koncentracije sumporovodika, dok su uzeti i uzorci otpadnih voda kako bi se utvrdio uzrok. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo poručili su da su opasne vrijednosti zabilježene isključivo unutar šahtova te da na razini tla nije bilo opasnosti za građane.

"Riječ je o opasnim koncentracijama, ali važno je naglasiti da su izmjerene unutar šahta", rekao je ravnatelj županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.

Vodopravna inspekcija utvrdila je da je zbog neodržavanja internog sustava odvodnje došlo do začepljenja pumpe uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Kvar je otklonjen, a inspekcijski postupak i dalje traje.

Dan kasnije su se oglasili iz riječkog Vodovoda te u odgovoru za RTL Danas poručili kako su podnijeli prijavu nadležnim inspekcijskim tijelima zbog ispuštanja otpadnih voda iz pogona tvrtke Orada Adriatic d.o.o., jer kako kažu, sami nemaju ovlasti zabraniti ispuštanje. Njihov odgovor prenosimo u nastavku:

"KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka podnijelo je predmetnu prijavu zbog problematike ispuštanja otpadnih voda iz pogona tvrtke Orada Adriatic d.o.o.

Naše Društvo nema ovlasti zabraniti ispuštanje otpadnih voda iz njihovog tehnološkog pogona u sustav javne odvodnje. Za postupanje u takvim slučajevima nadležna su inspekcijska tijela, kojima je prijava i podnesena.

Djelatnici KD Vodovoda i kanalizacije cijelo su vrijeme na terenu te kontinuirano provode mjerenja koncentracije plinova u sustavu javne odvodnje.

Povišene vrijednosti i 300 metara nizvodno

Mjerenja se obavljaju na cijelom sustavu odvodnje na području Industrijske zone. Povišene, odnosno nedozvoljene koncentracije plinova u kanalizacijskom sustavu utvrđene su u blizini pogona navedene tvrtke te približno 300 metara nizvodno.

Terenski izvidi i mjerenja provode se svakodnevno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prihvatljiva koncentracija plinova u kanalizacijskoj mreži iznosi do 5 ppm.

Tijekom utorka i srijede zabilježene su znatno više vrijednosti, no posljednja mjerenja pokazala su poboljšanje.

U utorak i srijedu zabilježene su povećane koncentracije sumporovodika, koje su na pojedinim mjestima prelazile i 100 ppm. Međutim, tijekom jučerašnjih mjerenja utvrđeno je da su koncentracije plinova bile unutar dopuštenih vrijednosti.

Povišene koncentracije sumporovodika izmjerene su unutar kanalizacijskih cijevi, pri čemu su najveće vrijednosti zabilježene u dijelu kanalizacijske mreže na koju je priključena tvrtka Orada Adriatic.

Mjerenjima nije utvrđena prisutnost plinova izvan kanalizacijskih cijevi, osim što je na terenu bio prisutan neugodan miris.

'Ne postoji opasnost za ljudsko zdravlje'

S obzirom na to da tijekom jučerašnjih mjerenja nije utvrđena prisutnost plinova iznad dopuštenih vrijednosti, trenutačno ne postoji opasnost za ljudsko zdravlje.

U ovom je trenutku najvažnije nastaviti s kontinuiranim praćenjem stanja sve dok navedena tvrtka ne provede detaljno čišćenje svog internog sustava odvodnje te dok nadležna inspekcijska tijela ne donesu odgovarajuće rješenje vezano uz nedozvoljeno ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje", zaključuju u svom priopćenju.