Bila je seks simbol 80-ih pa nestala iz Hollywooda: Slavnu glumicu sada mnogi ne bi prepoznali

Nekadašnja filmska zvijezda Melody Anderson (70), koju publika diljem svijeta pamti kao Dale Arden iz kultnog SF hita Flash Gordon iz 1980. godine, nedavno je viđena na ulici tijekom kupovine u Los Angelesu. Fotografije su brzo privukle pažnju na društvenim mrežama jer su mnogi priznali da je na prvi pogled nisu uspjeli prepoznati.

Foto: GAC/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Anderson je početkom 1980-ih stekla veliku popularnost zahvaljujući ulozi hrabre Dale Arden u filmu koji je s vremenom stekao kultni status među ljubiteljima znanstvene fantastike. Iako je nakon toga ostvarila niz uloga na filmu i televiziji, tijekom 1990-ih odlučila se povući iz glumačkog svijeta.

Foto: GAC/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Umjesto nastavka holivudske karijere, odabrala je potpuno drugačiji životni put. Posvetila se socijalnom radu, obiteljskoj terapiji i edukaciji, a posebno se usmjerila na predavanja o utjecaju ovisnosti na pojedince i njihove obitelji.

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Napustila Hollywood i napravila zaokret u karijeri

Danas vodi mirniji život daleko od svjetala reflektora, zbog čega se rijetko pojavljuje u javnosti. Upravo zato njezino nedavno pojavljivanje u Los Angelesu izazvalo je zanimanje javnosti, a brojni korisnici društvenih mreža komentirali su kako je nakon više desetljeća gotovo neprepoznatljiva.

Ipak, mnogi ističu da je Anderson ostala dosljedna sebi te da je njezina odluka da napusti Hollywood i posveti se pomaganju drugima primjer kako uspješna karijera može dobiti sasvim novo, humanije poglavlje.