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Bila je seks simbol 80-ih pa nestala iz Hollywooda: Slavnu glumicu sada mnogi ne bi prepoznali

Bila je seks simbol 80-ih pa nestala iz Hollywooda: Slavnu glumicu sada mnogi ne bi prepoznali
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Foto: GAC/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Danas vodi mirniji život daleko od svjetala reflektora, zbog čega se rijetko pojavljuje u javnosti

10.7.2026.
14:15
Hot.hr
GAC/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
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Nekadašnja filmska zvijezda Melody Anderson (70), koju publika diljem svijeta pamti kao Dale Arden iz kultnog SF hita Flash Gordon iz 1980. godine, nedavno je viđena na ulici tijekom kupovine u Los Angelesu. Fotografije su brzo privukle pažnju na društvenim mrežama jer su mnogi priznali da je na prvi pogled nisu uspjeli prepoznati.

Bila je seks simbol 80-ih pa nestala iz Hollywooda: Slavnu glumicu sada mnogi ne bi prepoznali
Foto: GAC/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Anderson je početkom 1980-ih stekla veliku popularnost zahvaljujući ulozi hrabre Dale Arden u filmu koji je s vremenom stekao kultni status među ljubiteljima znanstvene fantastike. Iako je nakon toga ostvarila niz uloga na filmu i televiziji, tijekom 1990-ih odlučila se povući iz glumačkog svijeta.

Bila je seks simbol 80-ih pa nestala iz Hollywooda: Slavnu glumicu sada mnogi ne bi prepoznali
Foto: GAC/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Umjesto nastavka holivudske karijere, odabrala je potpuno drugačiji životni put. Posvetila se socijalnom radu, obiteljskoj terapiji i edukaciji, a posebno se usmjerila na predavanja o utjecaju ovisnosti na pojedince i njihove obitelji.

Bila je seks simbol 80-ih pa nestala iz Hollywooda: Slavnu glumicu sada mnogi ne bi prepoznali
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Napustila Hollywood i napravila zaokret u karijeri

Danas vodi mirniji život daleko od svjetala reflektora, zbog čega se rijetko pojavljuje u javnosti. Upravo zato njezino nedavno pojavljivanje u Los Angelesu izazvalo je zanimanje javnosti, a brojni korisnici društvenih mreža komentirali su kako je nakon više desetljeća gotovo neprepoznatljiva.

Ipak, mnogi ističu da je Anderson ostala dosljedna sebi te da je njezina odluka da napusti Hollywood i posveti se pomaganju drugima primjer kako uspješna karijera može dobiti sasvim novo, humanije poglavlje.

GlumicaTransformacija
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