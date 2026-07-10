Njihova ljubav dugo je bila tajna: Suprug Anđelke Stević Žugić ukrao pažnju na crvenom tepihu

U povijesnom ambijentu pulske Arene, pod vedrim zvjezdanim nebom, svečano je otvoreno 73. izdanje Pulskog filmskog festivala. Nakon ceremonije otvorenja uslijedila je prva festivalska projekcija filma "Svadba" redatelja Igora Šeregija, koja je ujedno postala treća rasprodana projekcija u povijesti festivala.

Veliku pozornost privukao je i crveni tepih kojim su prošetale zvijezde filma, a među njima bila je i glumica Anđelka Stević Žugić (41). U Pulu je stigla u društvu supruga Marka Žugića, koji je svojim elegantnim izdanjem privukao brojne poglede.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Tko je Marko Žugić?

Marko Žugić suprug je glumice Anđelke Stević Žugić. Par svoju privatnost njeguje daleko od očiju javnosti, a ljubav su okrunili intimnim, tajnim vjenčanjem u rujnu 2023. godine, na kojem su prisustvovali samo članovi obitelji i najbliži prijatelji.

Njihova je sreća iste godine postala još veća kada su u svibnju dobili kćer Čarnu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se nakon zajedničkog dolaska na premijeru filma "Zlatni dečko", gdje je Marko pred okupljenima zagrlio i poljubio Anđelku, čime su potvrdili da je njihovo dugogodišnje prijateljstvo preraslo u ljubav.

Zanimljivo je da je Marko najbolji prijatelj Anđelkina bivšeg supruga Darija Prpića, s kojim glumica ima sina Jakšu. Unatoč velikom interesu javnosti, Anđelka i Marko svoj obiteljski život i dalje uspješno drže podalje od reflektora.