Umro otac Anđelke Stević Žugić: 'Neka te anđeli čuvaju'

Srpska glumica Anđelka Stević Žugić prolazi kroz najteže životno razdoblje. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je da je preminuo njezin otac, Predrag Stević, podijelivši dirljivu objavu koja je mnoge ganula do suza.

‘Moj anđeo čuvar, moj ponos’

Uz kolaž fotografija i videozapisa koji prikazuju sretne obiteljske trenutke, od zajedničkih zagrljaja do proslava i igre s unukom, Anđelka se oprostila od oca riječima punim ljubavi i boli. "Moj anđeo čuvar. Moj ponos. Moj najbolji čovek na svetu", započela je glumica svoju posvetu na srpskom jeziku, kojim inače komunicira sa svojim pratiteljima. Njezine riječi svjedoče o dubokoj povezanosti i ljubavi koju je osjećala prema ocu, a obećanje koje mu je dala posebno je dirnulo njezine pratitelje.

"U svakom sledećem životu - biram tebe i naćiću te. Neka te anđeli čuvaju, a ti pevuši…", zaključila je glumica, ostavivši snažan dojam na sve koji je prate. Snimke ispunjene smijehom i toplinom, poput one na kojoj njezin otac uživa u restoranu ili se veselo igra s unukom, stoje kao podsjetnik na sretne dane i uspomene koje će zauvijek čuvati.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija, a ispod nje su se nizali izrazi sućuti brojnih kolega, prijatelja i obožavatelja. Među prvima su podršku izrazile kolegice glumice poput Slobode Mićalović i Dare Džokić. Tisuće pratitelja ostavilo je poruke podrške, dijeleći i vlastita iskustva s gubitkom roditelja te nudeći riječi utjehe. "Roditelj nikada ne umire, već zalazi kao Sunce", jedan je od komentara koji odražava tugu, ali i nadu.

Tužna vijest zatekla je glumicu tijekom obiteljskog odmora u Parizu, kamo je otputovala sa suprugom Markom Žugićem i sinom.