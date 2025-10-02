Zavirite u Anđelkin stan: Popularna glumica uredila ga je po svom ukusu, svijetao je i prostran

Nakon razvoda 2021. godine, glumica Anđelka Stević Žugić zajedno sa sinom Jakšom (12) napustila je obiteljski dom i preselila se u novi stan. U međuvremenu je, kako tvrde upućeni, prodala tu nekretninu i kupila drugi, na Vračaru, gdje danas živi sa suprugom Markom Žugićem. Njihov dom je prije dvije godine postao još veseliji dolaskom kćerkice Čarne (1), preslatke crnokose djevojčice koja je unijela dodatnu toplinu u obiteljsku svakodnevicu.

Prostran i svijetao stan, koji je Anđelka odabrala, odiše elegancijom i smirenošću. Dominantna bijela boja stvara dojam prozračnosti, a posebnu notu domu daju brižljivo raspoređeni buketi svježeg cvijeća u gotovo svakoj prostoriji. Kao kontrast zidovima i drvenariji, namještaj je biran u sivim i zelenim tonovima, što prostoru daje moderan, ali ugodan izgled.

Veliku pažnju glumica posvećuje detaljima – svjećnjaci s mirisnim svijećama, vaze, umjetničke slike i uramljene fotografije stvaraju osjećaj topline i osobnog pečata. Posebno se ističu ukrasi u obliku slonova, satovi i raznoliko zelenilo – od sobnih biljaka do raskošnih buketa.

Jakša, sin koji je već ranije pokazao sklonost glumi i umjetnosti, dobio je prostranu sobu koju dijeli s umiljatim kućnim ljubimcem, malim psom. Njegov kutak, baš kao i ostatak stana, odiše svjetlinom i pažljivo biranim detaljima.

Posebno mjesto u dnevnom boravku zauzima klavir, iznad kojeg visi portret majke i sina, dok je na drugom zidu smješten veliki plazma televizor. Cjelokupan dojam je da prostor odiše jednostavnošću, ali i upečatljivošću, zahvaljujući osnovnim komadima namještaja koji su skladno uklopljeni u sivim i zelenim nijansama.

Podsjetimo, Anđelka Stević Žugić je prije braka s Markom Žugićem bila udana za glazbenika Gorana Stojićevića Karamelu, a upravo je s njim i dobila sina Jakšu.

