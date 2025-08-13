Raskrinkana banda: Varali na uvozu automobila pa oštetili državu za gotovo 600.000 eura

USKOK je podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana i tri trgovačka društva zbog zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Prema optužnici, prvooptuženi je od siječnja 2023. do travnja 2024. u Zagrebu, kao odgovorna osoba i stvarni voditelj u još četiri tvrtke, okupio ostale optuženike kako bi umanjili obvezu plaćanja PDV-a pri uvozu rabljenih osobnih vozila iz drugih država članica EU-a.

Tvtrke su PDV trebala obračunati i platiti pri prodaji vozila u Hrvatskoj, no oni su na temelju lažnih računa prikazivali fiktivne transakcije između povezanih tvrtki.

Modus operandi optuženika

Drugi i treći optuženi pomagali su u nabavi i unosu vozila koristeći mrežu tvrtki osnovanih za prevarne svrhe. Četvrti optuženi je osnovao tvrtku koja je predmet istrage, a peti je optuženi bio direktor druge tvrtke pod njegovom kontrolom.

Nakon unosa vozila u Hrvatsku, izrađivali su račune kojima su neistinito prikazivali da su ih prodali vlastitim povezanim društvima, a zatim su u knjigovodstvu evidentirali te račune kao osnovu za odbitak pretporeza. U prijavama PDV-a iskazivali su odbitke na temelju nevjerodostojnih dokumenata, čime su smanjivali poreznu obvezu.

Novac od prodaje, kao i iznose uplaćene po lažnim računima, dijelom su koristili za plaćanje dobavljača, a dijelom su ga podizali u gotovini i zadržavali za sebe.

Državni proračun oštećen je za 584.920 eura, dok su optuženici nezakonito zaradili više od 314 tisuća eura, koje su međusobno podijelili. Pritom su tri optužena trgovačka društva stekla dodatnu nepripadnu korist od ukupno više od 572 tisuće eura.

