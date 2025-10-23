Prije 17 godina ubijeni su Ivo Pukanić i Niko Franjić, a i dalje nema ključnog odgovora: Tko je naručitelj ovog ubojstva?

Urednik "Nacionala" Ivo Pukanić ubijen je na današnji dan prije 17 godina. Tog kobnog četvrtka u točno 18 sati i 22 minute središte Zagreba zatresla je snažna eksplozija.

Ivo Pukanić ubijen je dok je napuštao zgradu redakcije "Nacionala" koja se nalazila u Staroj Vlaškoj. S kolegom Nikom Franjićem krenuo je prema svom automobilu parkiranom u Palmotićevoj ulici na parkiralištu Židovske općine. Eksplozija je bila toliko snažna da je u uništila Lexus koji je Pukanić vozio.

Policiji je trebalo tjedan dana da pronađe osobe koje su izvele atentat na Pukanića i Franjića. Iako su pronašli likvidatore, naručitelji su ostali nepoznati, a upravo time se pozabavio Andrija Jarak u dokumentarnom serijalu "Dosje Jarak" u kojem otkriva sve nikad objavljene detalje o Pukanićevom ubojstvu, ali i naručiteljima.

Zagreb kao Bejrut

Detonacija eksplozije bila je toliko silovita da su u asfaltu u blizini raznesenog automobila nastale rupe baš kao u vrijeme Domovinskog rata nakon eksplozije minobacačkih granata.

Odvalila su se i metalna vrata koja su se nalazila na dvorištu i odbacila ih dva metra. Podrumski prozor u zgradi "Nacionala" izbio se zida i odletio je gotovo tri metra na pod redakcije u kojoj su bili ljudi iz redakcije. Tadašnji premijer Ivo Sanader u obraćanju nakon ubojstva najavio je rat organiziranom kriminalu i rekao da "neće dopustiti da Zagreb postane Bejrut".

Pukanić je prije ubojstva dobivao prijetnje smrću. Od 2005. godine uz sebe je uvijek nosio pištolj, a jedno vrijeme je bio pod policijskom zaštitom. Ona mu je ukinuta samo dva mjeseca prije nego što je ubijen.

Pokušaji likvidacije

Jednom prilikom je tvrdio da su ga pokušali likvidirati u Vlaškoj ulici, a drugi put da je na njega zapucao "visok i nabildani muškarac".

Bilo je to u travnju 2008. i tada je, kako je rekao, za dlaku izbjegao smrt. Pukanić je sazvao konferenciju za medije na kojoj je otkrio da se sve dogodilo ispred njegove zgrade u Ilici 107 kada je počinitelj u njega uperio pištolj i kroz smijeh mu poručio "Sad ću te ubiti".

Pukanić se sagnuo, metak se zabio u izlog obližnje trgovine, a drugi se zaglavio u cijevi. Pukanić je iz ruksaka tada izvadio svoj pištolj i u zrak ispalio dva hica. Napadač je pobjegao, a policija nikad nije doznala tko je to pucao na Pukanića.

Akcija 'Balkan Express'

Policija je nakon tjedan dana uhitila izvršitelje atentata u akciji nazvanoj "Balkan Express". U njoj su sudjelovale i srpske službe. Uhićeni su Robert Matanić, koji je bio organizator skupine, Luka Matanić, Bojan Gudurić, Amir Mafalani, Slobodan Đurović i Željko Milovanović zvan Gavro - optužen i osuđen na 40 godina zatvora jer je upravo on dovezao motocikl s eksplozivom i parkirao ga uz Pukanićev automobil te ga aktivirao.

Zajedno su dobili 155 godina zatvora. Dužnosnici USKOK-a to su okarakterizirali kao 'najsnažniji nasilni čin u povijesti naše države'. Nekadašnji šef Odjela općeg kriminaliteta i bivši čelnik GNK Dinamo, Krešimir Antolić, u Dosjeu Jarak otkrio je da je Pukanićevo ubojstvo moglo biti spriječeno.

"Pukaniću nije trebala biti ukinuta policijska zaštita. Oni koji su organizirali atentat, sigurno ne bi bili toliko suludi i iracionalni da idu napasti policijske službenike koji čuvaju Pukanića. Nije lako živjeti pod policijskom zaštitom. To je 24 sata 'Big Brothera'. Jednostavno, ne možeš živjeti normalno i mogu zamisliti da je i Pukaniću to smetalo. Ali, nije mu se smjelo dopustiti da on donese krajnju odluku", rekao je Antolić.

Zašto je ubijen?

Uzroci zbog kojih je netko odlučio naručiti ubojstvo Ive Pukanića uglavnom se kriju u onome što je Pukanićev "Nacional" objavio. Međutim, postoji još jedna teza koja se ne smije zanemariti. Možda je Ivo Pukanić ubijen zbog toga što je nešto znao, ali to još uvijek nije objavio.

"Mislim da je on znao neku informaciju za koju ta osoba nije bila sigurna hoće li to objaviti ili ne pa je poslala jasnu poruku. Ja mislim da je ta osoba iz Hrvatske", rekla je Pukanićeva kći Sara za Dosje Jarak.

U vrijeme najvećeg Pukanićeva utjecaja na čelu države bio je Ivo Sanader. Javna je tajna kako nije volio Pukanića jer mu je baš on nanio ogromnu štetu. Prvo naslovnicom, a kasnije i serijom tekstova u "Nacionalu" o Sanaderovoj skupocjenoj kolekciji satova vrijednoj stotine tisuća eura koju si nikako nije mogao priuštiti s premijerskom plaćom.

Blizak ljudima iz podzemlja

"Ivo mu je sasvim sigurno, ako ništa onda njegovu egu i njegovu imidžu, naštetio. Da se razumijemo, sve što su pisali pokazalo se poslije da je istina", rekla je Pukanićeva sestra za Dosje Jarak.

Pukanića je pratio glas da je blizak s ljudima iz podzemlja. Dobar prijatelj bio mu je Hrvoje Petrač. Čovjek osuđen za otmicu sina generala Vladimira Zagorca. Pukanić je zdušno branio Petrača te je sa svojim tekstovima pridonio tome da Zagorec bude osuđen na višegodišnju kaznu zatvora.

Vladimir Zagorec je pod neviđenim mjerama sigurnosti iz Austrije izručen Hrvatskoj. Ivo Pukanić trebao je svjedočiti protiv njega, ali svjedočenje nije doživio jer je likvidiran. Zanimljivo, još u prosincu 2008. godine ime Vladimira Zagorca istražiteljima je izgovorio Robert Matanić.

Šverc cigaretama

Postoje tragovi koji Pukanića povezuju s duhanskom mafijom pa je Andrija Jarak, u potrazi za njima u Dosjeu Jarak, posjetio Crnu Goru. Luka Bar glavna je polazišna točka za šverc cigareta. Kako su još '90-ih godina odavde cigarete išle u Italiju, ali i u zemlje bivše Jugoslavije, opisao je Pukanićev "Nacional".

"Izuzetno opasna je duhanska mafija, izuzetno opasna. Mi imamo više ubojstava na teritoriju Crne Gore koja se dovode u vezu s duhanskom mafijom. Najpoznatije je ubojstvo glavnog urednika najčitanijih dnevnih novina u Crnoj Gori lista Dan, Duška Jovanovića, koji je 2004. godine ubijen ispred svoje redakcije u kasnim večernjim satima i za koje se po mom skromnom sudu vrlo osnovano sumnja da ga je likvidirala duhanska mafija", ispričao je bivši crnogorski premijer Dritan Abazović (37).

Duhanska mafija na sudu u Italiji

Duško Jovanović i Ivo Pukanić imaju još jednu poveznicu. Svjedočenje o poslovima duhanske mafije pred sudom u Italiji. Ivo Pukanić svjedočio je i prozvao mnoge utjecajne Crnogorce, a posebno bivšeg premijera i predsjednika te države Milu Đukanovića.

Duško Jovanović, nažalost, nije bio te sreće. Neposredno prije svjedočenja u Italiji, brutalno je likvidiran i to ispred redakcije na čijem je čelu bio godinama. Sud u Italiji na kraju je odbacio slučaj zbog nedostatka dokaza.

U Dosjeu Jarak Andrija Jarak detaljno je proučio i istražio sve tragove koji su Pukanića povezivali s duhanskom mafijom, ali i otkrio brojne nepoznate detalje. Dosje Jarak - dokumentarni serijal o Ivi Pukaniću možete pogledati na platformi VOYO.

