Nova epizoda 'Dosjea Jarak' posebno je kompleksna: 'Ispred sobe u kojoj smo razgovarali stoje četiri zaštitara'

Nove epizode hvaljenog true crime serijala 'Dosje Jarak' stižu od 23. listopada na platformu Voyo. Prva epizoda bavit će se Sretkom Kalinićem, plaćenim ubojicom zemunskog klana, čovjekom koji je bio poznat pod nadimkom 'Zver'.

Andrija Jarak i Dario Todorović bacit će novo svijetlo na zločine jedne od najpoznatijih kriminalnih skupina u regiji.

Foto: Rtl

Reporterka i istraživačka novinarka Marijana Čikić uspjela je s Kalinićem dobiti intervju, posjetila ga je u strogo čuvanom zatvoru u Požarevcu. Prije nego što je pristao govoriti za 'Dosje Jarak' u telefonskom intervjuu, Kalinić je razgovarao s Čikić i uživo, kako bi mu uspjela objasniti što tim true crime serijala želi.

Foto: Rtl

Razgovor u zatvoru

Najstrože čuvani dio kaznionice bio je mjesto njihovog susreta, ispred sobe u kojoj su Kalinić i Čikić vodili razgovor stajala su četiri zaštitara. "Jedno od prvih pitanja koje je postavio bilo je: "Što ćeš pojesti, što ćeš popiti? Donio je kekse, čokolade, sokove, vodu, žvake... Sve što je mogao kupiti u zatvorskoj kantini. Htio je pokazati nekakvu dobru, domaćinsku volju", otkrila je reporterka 'Dosjea Jarak'.

Kalinić je, prema policijskim procjenama, bio na samom vrhu popisa najbolje plaćenih ubojica Balkana i Europe. Teško je bilo, kaže Čikić, u svakom trenutku razgovora biti svjestan da se radi nemilosrdnom egzekutoru. "Muči me detalj gdje on u razgovoru s našom novinarkom priča o tim ubojstvima kao da je, ne znam, igrao kladionicu ili bio negdje u dućanu. On priča o mrtvim ljudima kao o nekom broju, suhoparno, kao da nisu bitni", istaknuo je Jarak.

Dobiti intervju s Kalinićem smatralo se gotovo nemogućom misijom. Jarak strategiju sažima u tri riječi - "Upornost, kombinacija i taktika". Samo dio je to tajne uspjeha ovog hvaljenog true crime serijala.

Nove epizode od ponoći - 23. listopada samo na platformi Voyo!