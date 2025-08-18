Prepoznajete li ovog muškarca? Policija objavila zašto ga traži

Policija zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe na području Karlovca traga za nepoznatim muškarcem.

Foto: Policijska Uprava Karlovačka

Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

Foto: Policijska Uprava Karlovačka

"Pozivamo građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografija, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese karlovacka@policija.hr", stoji u priopćenju Policijske uprave karlovačke.

Foto: Policijska Uprava Karlovačka

POGLEDAJTE VIDEO: Krv, pucnjevi, opći kaos i neviđeni očaj: 'Kako da se ne bojimo kad ste u stanju zamalo ubiti dijete?'