Potvrđen prvi slučaj bolesti plavog jezika u Hrvatskoj

Dana 28. srpnja 2025. godine zaprimljeno je izvješće o pozitivnom rezultatu pretraživanja provedenog u EURL-u za bolest plavog jezika serotip 8, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede:

"Virus je potvrđen molekularnom pretragom u uzorku uzetom u goveda s područja Općine Hrvace u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Isto ukazuje da je govedo bilo u kontaktu s virusom bolesti plavog jezika (BPJ), ali nisu uočeni klinički znakovi koji bi upućivali na navedenu bolest.

S obzirom na trenutnu cirkulaciju ovog serotipa u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, a tijekom 2024. potvrđen je i na području Švicarske, očekuje se i dalje širenje ovog serotipa na području Republike Hrvatske, posebno vezano na činjenicu da se bolest prenosi vektorima - komarcima i na veće udaljenosti.

Bolest nije opasna za druge životinje i ljude

Bolest plavog jezika (BPJ) je nekontagiozna, vektorska bolest domaćih i divljih preživača čiji su biološki vektori različite vrste komaraca roda Culicoides. Prijenos virusa ubodom zaraženog vektora se smatra dominantnim načinom prijenosa. Komarci roda Culicoides mogu letjeti do najviše 2 km dnevno, no zbog svoje veličine lako su nošeni vjetrom te dnevno pasivnim transportom mogu biti preneseni i do 700 km. Opasnost od širenja ili prenošenja BPJ kontaktom među životinjama ili putem proizvoda životinjskog podrijetla je zanemariva. Bolest nije opasna za druge vrste životinja i ljude. Na cjelokupnom području Republike Hrvatske od 2014. godine pa do danas potvrđena je cirkulacija virusa BPJ serotipa 4, te izolirano izbijanje serotipa 1 samo na otoku Lastovu.

BPJ do danas ima više od 28 različitih serotipova koje karakterizira različit stupanj virulencije i time sposobnost da u određene vrste životinja prouzrokuju kliničke znakove bolesti. Do današnjeg dana, serotip 8 nije bio utvrđen na području Republike Hrvatske.

Mjere koje se primjenjuju u slučaju životinja koje pokazuju kliničke znakove i u kojih se potvrdi uzročnik bolesti plavog jezika, takve životinje se ne smiju premještati, a preporučuje se njihovo odvojeno držanje te provedba biosigurnosnih i higijenskih mjera uključujući i dezinsekciju na objektu. Subjekti se pozivaju da redovito prijavljuju svaku promjenu zdravstvenog stanja u svojih životinja veterinaru. Kao i kod BPJ Serotipa 4 za koji je dozvoljeno preventivno cijepljenje, na području Republike Hrvatske, isto će biti dozvoljeno i za Serotip 8. Napominjemo, kako je cijepljenje za bolest plavog jezika dobrovoljno, a ne obvezno.

Podsjećamo subjekte koji drže goveda, ovce i koze da u slučaju pojave kliničkih znakova koji upućuju na ovu bolest o tome žurno obavijeste svog veterinara te da na objektima primjenjuju sve potrebne agrotehničke mjere kojima se pozitivno utječe na suzbijanje komaraca roda Culicoides, prijenosnika ove virusne zarazne bolesti", napisalo je Ministarstvo u priopćenju.