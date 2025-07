Potresni prizori iz hrvatskog kraja, prijete im strašne posljedice: 'Cijene hrane opet će podivljati'

Suša će na nekim međimurskim poljima uništiti i cijeli urod. Kako piše emdjimurje.net.hr neka polja izgledaju potpuno sprženo, a na to upozoravaju poljoprivredni proizvođači Vinković i Dodlek iz Belice.

Sve češći prizor u Međimurju su spržena polja kukuruza, redovi tikvi koji bi inače trebali biti zeleni, velikih listova i bujnih žutih cvjetova. A sad se jedva jedvice nazire neko zelenilo, žutilo na poljima krumpira.

Rijetki poljoprivrednici pribjegavaju navodnjavanju i dnevno odlaze na polja uključivati velike prskalice kako bi spasili urod. Jedan od takvih je Danijel Vinković iz Belice koji je otkrio da ove godine očekuje za 30 posto smanjeni ured krumpira zbog suše.

“Polovicu naših polja navodnjavamo, a polovicu ne. Suša će uzrokovati smanjeni urod na poljima na kojima nemamo sustave navodnjavanja”, kaže mladi poljoprivrednik Vinković.

Ogromne štete

Iskusniji poljoprivrednik, Mirjan Dodlek, također iz Belice, predsjednik Udruge međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira, rekao je da njegova obitelj uzgaja krumpir na 100 hektara i kukuruz šećerac na 12 hektara.

“Na cijeloj smo površini uveli sustav navodnjavanja i to je posao od 24 sata. Mi smo stalno na polju i spašavamo urod od suše. Da to nemamo, cijeli urod bi nam propao.”

Kaže da će štete ove godine u poljoprivredi biti ogromne, posebno u uzgoju. “Kod ranijih sorti urod će biti smanjen do 50 posto, a kasnijih i do 80 posto. Naime, to su sorte krumpira duge vegetacije i tek sada bi se trebali razvijati gomolji. No zbog suše nema gomolja, a cima se osušila.”

Mirjan Dodlek otkriva i da se još 2009. godine najavljivalo da će područje Belice pokriti veliki sustav navodnjavanja, kako bi se spriječile štete od suše.

“Projekt je trebao biti gotov do 2014. godine, a dan danas nema ni bagera. U travnju ove godine Međimurska županija prijavila je taj sustav navodnjavanja na državni natječaj za bespovratna sredstva.

Uvjet je bio da najmanje 70 posto vlasnika zemljišta potpišu predugovor. Kako neki od njih više ne obrađuju polja, a predugovor dolazi s obvezama za vlasnike zemljišta, skupilo se, uz puno nagovaranja, 67 posto potpisa. Ne znam hoćemo li proći na natječaju.”

Mišljenja je da je administracija, odnosno birokracija na državnoj razini ta koja koči ulaganje u poljoprivredu i spašavanje malih poljoprivrednika od elementarnih nepogoda. Kako kaže, ogorčen je administracijom na državnoj razini koja je zadala uvjete koje rijetko tko može ispuniti.

Dok se čeka na proceduru, suša uzima maha. Cijene hrane opet će podivljati, a mali poljoprivrednici spast će na prosjački štap, piše emdjimurje. Proslijedio je i fotografije polja koja imaju sustav navodnjavanja i fotografije onih koja nemaju. Razlika je itekako vidljiva i alarmantna.